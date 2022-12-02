Spor UEFAdan Juventusa "finansal fair-play" soruşturması
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UEFA'dan Juventus'a "finansal fair-play" soruşturması

UEFA, olası finansal fair-play ve kulüp lisans kurallarının ihlali gerekçeleriyle İtalya ekibi Juventus hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
UEFAdan Juventusa finansal fair-play soruşturması
Vlahovic ve Di Maria

UEFA'dan yapılan açıklamada, kulüpte mali usulsüzlük yapıldığına ilişkin basında çıkan iddiaların yanı sıra İtalya Piyasa Denetleme Kurulu ve başsavcılığın açtığı soruşturmaların göz önüne alındığı ve Juventus hakkında resmi soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu ile Juventus arasında 23 Ağustos 2022'de kulübün 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 finans yıllarını kapsayan yapılandırma anlaşması imzaladığı hatırlatıldı.

Anlaşma feshedilebilir

Yapılan ilk inceleme sonuçlarına göre, anlaşmada belirlenen rakamlarla kulübün bugünkü finansal durumu arasında belirgin düzeyde farklılık tespit edildiği, soruşturmanın ardından elde edilecek yeni bulgulara göre, anlaşmanın tek taraflı feshedebileceği, yasal hakları için başvuruda bulunabileceği ve disiplin cezaları verebileceği vurgulandı.

Soruşturmanın adı "Prisma"

Torino Cumhuriyet Başsavcılığının Juventus'un mali hesaplarındaki usulsüzlüğe yönelik Mayıs 2021'den beri yürüttüğü "Prisma" adlı soruşturma çerçevesinde, Juventus'un başkanı Andrea Agnelli ve bütün yönetim kurulu üyeleri, hafta içinde istifa etmiş ve başkanlığa, Gianluca Ferrero getirilmişti.

Juventus'a ceza yolda

İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu La Liga kurumu, oyuncularının gerçek maaş bordrolarını ve çalışanlarının harcamalarını saklamak, transfer değerlerini gerçeğin üzerinde göstermek iddialarıyla İtalya temsilcisini suçlamış ve UEFA tarafından Juventus'a "acil sportif yaptırım" uygulanmasını talep etmişti. Juventus'un mali hesaplarını inceleyen başsavcılık ise haksız sermaye kazancı, oyuncu maaşlarının gizlenmesi, transfer değerlerinin olduğunun çok üstünde gösterilmesi gibi usulsüzlükler nedeniyle iddianame hazırlarken, eski başkan Agnelli ile soruşturmanın tamamlandığına dair bildirim alan yöneticilere dava açılacağı belirtilmişti. İtalya Futbol Federasyonu da Juventus'a sportif açıdan soruşturma dosyası açmıştı.

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