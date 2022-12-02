Spor Dünya Kupasında günün programı 2 Aralık Cuma
FUTBOL FUTBOL

Dünya Kupası'nda günün programı: 2 Aralık Cuma

Dünya Kupası'nda grup etabının son karşılaşmaları oynanıyor. Bugün de (2 Aralık Çarşamba) birbirinden çekişmeli karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Dünya Kupası'nda günün programını haberimizde bulabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Kupasında bugün hangi maçlar var? ​Dünya Kupasında günün programı: 2 Aralık Cuma
Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Portekiz gruptan çıkmayı garantilemişti.

2022 Dünya Kupası grup etabı, bugün oynanacak olan karşılaşmalarla birlikte sona erecek. G ve H gruplarındaki mücadelelerden sonra, bir üst tura yükselen takımlar da belli olmuş olacak.

Dünya Kupası'nda günün programı: 2 Aralık Cuma

Saat 18.00'de H Grubu'nda iki karşılaşma oynanacak. Education City Stadı'nda Güney Kore ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Facundo Tello'nun yöneteceği mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak.

18.00'de oynanacak olan bir diğer mücadele ise Gana-Uruguay. Al Janoub Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek ve mücadele TRT Spor'dan yayınlanacak.

Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var?

Saat 22.00'de G Grubu'nda oynanacak olan mücadelelerin ardından, son 16 turuna yükselecek bütün takımlar belli olmuş olacak. Lusail Stadı'nda, Kamerun ile Brezilya'nın karşılaşacağı mücadeleyi ABDli Ismail Elfath yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

  • Sırbistan ile İsviçre, 974 Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Arjantinli hakeöm Andres Rapallini'nin yöneteceği mücadele, TRT Spor'dan yayınlanacak.

2022 Dünya Kupası: Gruplar, fikstür, stadyumlar, takımlar ve kadrolar
SPOR
2022 Dünya Kupası: Gruplar, fikstür, stadyumlar, takımlar ve kadrolar

Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oluyor
SPOR
Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oluyor


Siyaset değil futbol kazandı

Siyaset değil
futbol kazandı

​LGBT destekçisi Almanya Dünya Kupası'ndan elendi
Stopere Diakhaby

Stopere Diakhaby

​Valencia'dan ayrılmak istiyor.
Ceza gelebilir

Ceza gelebilir

UEFA, Juventus'a 'finansal fair-play' soruşturması açtı.
2022 Dünya Kupası rehberi

2022 Dünya Kupası rehberi

​Katar'daki organizasyona dair bilinmesi gereken tüm detaylar burada.
Kupanın fikstürü

Kupanın fikstürü

Dünya Kupası'nda hangi maç, ne zaman oynanacak?
Panzerler'den <br>erken veda

Panzerler'den
erken veda

​Dünya Kupası'nın favorisi gruptan çıkamadı.
Dünya Kupası'nda <br>Japon fırtınası

Dünya Kupası'nda
Japon fırtınası

Almanya ve İspanya'nın olduğu grubu lider tamamladılar.
Şükür secdesi

Şükür secdesi

​Dünya Kupası'nda verdikleri görüntüyle gündem oldular.
Tarihi başarı

Tarihi başarı

Fas lider olarak adını son 16'ya yazdırdı.
Çılgına döndü

Çılgına döndü

Dünyaları kaçırdığı maçın ardından yedek kulübesine yumruk attı.
Favori <br>eve dönüyor

Favori
eve dönüyor

​Hırvatistan üst tura yükseldi, Belçika veda etti.
Yoğun ödem <br>ve travma

Yoğun ödem
ve travma

Fenerbahçe'den Pedro'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama.
Olaylı derbinin <br>cezaları belli oldu

Olaylı derbinin
cezaları belli oldu

PFDK, Göztepe Altay maçında yaşananlarla ilgili kararını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.