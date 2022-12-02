2022 Dünya Kupası grup etabı, bugün oynanacak olan karşılaşmalarla birlikte sona erecek. G ve H gruplarındaki mücadelelerden sonra, bir üst tura yükselen takımlar da belli olmuş olacak.

Dünya Kupası'nda günün programı: 2 Aralık Cuma

Saat 18.00'de H Grubu'nda iki karşılaşma oynanacak. Education City Stadı'nda Güney Kore ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Facundo Tello'nun yöneteceği mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak.

18.00'de oynanacak olan bir diğer mücadele ise Gana-Uruguay. Al Janoub Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek ve mücadele TRT Spor'dan yayınlanacak.

Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var?

Saat 22.00'de G Grubu'nda oynanacak olan mücadelelerin ardından, son 16 turuna yükselecek bütün takımlar belli olmuş olacak. Lusail Stadı'nda, Kamerun ile Brezilya'nın karşılaşacağı mücadeleyi ABDli Ismail Elfath yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Sırbistan ile İsviçre, 974 Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Arjantinli hakeöm Andres Rapallini'nin yöneteceği mücadele, TRT Spor'dan yayınlanacak.

SPOR 2022 Dünya Kupası: Gruplar, fikstür, stadyumlar, takımlar ve kadrolar

SPOR Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oluyor