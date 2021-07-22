Spor Çocukluğunda maçlarını izlediği takımın teknik direktörü oldu
FUTBOL FUTBOL

Çocukluğunda maçlarını izlediği takımın teknik direktörü oldu

TFF 3. Lig ekiplerinden İskenderunspor'da teknik direktörlüğe getirilen Ümit Karan, çocukluk yıllarında maçlarını izlediği takımını şampiyon yaparak bir üst lige taşımayı hedefliyor.

Haber Merkezi AA
Ümit Karan hangi takımın teknik direktörlüğünü yapıyor?
Ümit Karan ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Teknik direktör Ümit Karan, İskenderun'un önemli sporcu potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Hedefi olmayan hiçbir takımı tercih etmediğini belirten Karan, büyük bir projeyle buradan genç oyuncular yetiştireceklerini dile getirdi.

İskenderunspor'un kendisinde anıları olduğunu anlatan Karan, şöyle konuştu:

  • "Küçükken İskenderun'un maçlarına geliyordum. Dayılarım zamanında bu formayı terletti. Çocukken hissettiğim duygu bugün karar vermemde etkisi oldu. Şu an en büyük hedefimiz bu ligden şampiyon olarak çıkmak. Kolay bir sezon olmayacak, sadece biz hedef koymuyoruz. Zor bir yarış olacak. Burası sert bir lig. Özellikle federasyonun çok dikkat etmesi lazım, takımlar para harcıyor, şampiyonluk için uğraşıyor. Onun için bu ligde hakem hatalarını en aza indirmemiz gerekiyor. Hakemlerimizin daha dikkatli olması lazım. Büyük bir yarış bizi bekliyor ama hedefimiz şampiyonluk olacak."

"Riekerink'in tecrübesinden faydalanacağımı düşünüyorum"

Galatasaray'da görev almış isimlerin İskenderunspor'da buluşmasının tesadüf olduğunu kaydeden Karan, kulüp üst yöneticisi Jan Olde Riekerink için şu değerlendirmede bulundu:

  • "Çok tecrübeli bir teknik direktör. Bizim şu an şirkette özellikle altyapıya çok önem veriyor. Kendisi Ajax'ta da altyapıda çok önemli işler yaptı. Önemli tecrübesi var. Ben de egolu bir adam değilim. Onun tecrübesinden zaman zaman faydalanacağımı düşünüyorum. Onun hedefi altyapıyı düzgün bir şekilde kurmak ve oradan gelecek oyuncuları pişirip bana vermek. Hedefimiz aslında bu."

Bu gönderiyi Instagram'da gör

İskenderunspor (@iskenderunspor_)'in paylaştığı bir gönderi

"Bana göre futbolda kısıtlama olmaması lazım"

İlk kampa altyapıdan 5 oyuncu götürdüklerini dile getiren Karan, genç futbolculara güvenmek istediklerini ifade etti.

Karan, altyapılarından Türk futboluna önemli isimler yetişeceğine inandığını vurgulayarak, yabancı oyuncu sınırlandırmasıyla ilgili şunları kaydetti:

  • "İyi bir futbolcuyla bu yabancı da olsa Türk de olsa forma giyecek ama hep diyoruz ya 'Biz bu yabancı statüsünü getiriyoruz, Türk genç oyuncular çıksın' aslında biz onlara daha çok zarar veriyoruz. Çünkü diyecek ki, 'Bak yabancı statüsü doldu mecbur beni oynatacak' işte biz o zaman onların önünü kesiyoruz. Bu sefer antrenman yapmıyor ve genç oyuncuları kaybediyoruz. Bana göre futbolda kısıtlama olmaması lazım. Bakıldığı zaman Mehmet Topal 35 yaşında Süper Lig'de transfer yapılabiliyorsa 2. ve 3. Lig'de de transfer yapılması gerekiyor. Lig ayrımı da yapılmaması gerektiğini düşünüyorum."

Bu gönderiyi Instagram'da gör

İskenderunspor (@iskenderunspor_)'in paylaştığı bir gönderi

İddialı açıklama: "Fenerbahçe şampiyon olamayacak, biz olacağız"
SPOR
İddialı açıklama: "Fenerbahçe şampiyon olamayacak, biz olacağız"
Abone Ol Google News
Görenleri hayrete düşürdü

Görenleri hayrete düşürdü

​Kurban etleri bozulmasın diye yaptı.
Demir dövmekten daha zor

Demir dövmekten daha zor

Her birinden 30 lira kazanıyorlar.
Denize girmek yasaklandı

​Şile'de bir kişi boğuldu, iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

​Tahliye edildikten sonra yıkımına başlanacak.

Aralarında sorumlunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşları uyardı.
Bursa'da<br>heyecanlandıran keşif

Bursa'da
heyecanlandıran keşif

​Heyelan sonrası bölgede gezen çoban buldu.

Üniversiteli Onur'un son görüntüleri ortaya çıktı.

Bariyer üzerinde 40 metre boyunca yol gitti.

​Hem tatil yapamadılar hem de karakolluk oldular.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.