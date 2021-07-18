İddialı açıklama: "Fenerbahçe şampiyon olamayacak, biz olacağız"

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Medipol Başakşehir’de defans oyuncusu Carlos Ponck, Sporlig’e açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk sonrası geçen sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Ponck, “Şampiyonluğun vermiş olduğu bir rehavet de vardı. O yüzden sezon içerisindeki hazırlıklarımızı istenilen seviyeye getiremedik. Bakıldığında bunun birçok neden var. Bunların en önemlisi çok sıkışık bir maç trafiği yaşamamız. Diğer taraftan sakat oyuncularımız vardı. İnişli çıkışlı bir grafik çiziyorduk, o yüzden bir ritim sağlayamadık. Şampiyonlar Ligi’nde zorlu maçlar ve zorlu takımlara karşı maçlar performansımızı etkiledi. 2 -3 gün önce gittiğimiz seyahatlerimiz oldu. Hepsi bir ayaya geldiğinde kötü bir sezon oldu bizim için. Okan hocanın ayrılmasından sonra takım biraz çıkışa geçti. Aykut hocanın gelmesiyle de yeni bir rotasyon sağladık diyebilirim. Yeni transferlerin katılmasıyla çıkışa geçtik. Rüzgar tersine döndü. Sık çalışmanın sonucu olarak da ligi çok kötü olmasa bile kötü olması beklenen yerden uzakta bitirdik” diye konuştu.

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DHA Ponck'un kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

"İyi ve kuvvetli bir takım olma yolunda ilerliyoruz"

Yeni sezon hakkında açıklamalarda bulunan Ponck, “Bu sezon yeni transferler takıma katıldı. Yeni bir süreç içerisindeyiz. Takımız iyi ve kuvvetli bir takım olma yolunda ilerliyor. Burada Aykut hocamızın da elini güçlendirmeliyiz. Çünkü oyuncu grubu ne kadar sağlıklı bir şekilde çalışmalarına devam ederse, saha içerisindeki performansı ve sonucu o denli sağlıklı bir şekilde alabiliriz. Adım adım, maç maç hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

"Pereira'ya başarılar diliyorum ama şampiyonluk dilemiyorum"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira’ya başarılar dileyen Yeşil Burun Adalı oyuncu, “Vitor Pereira ile çalışmadım ama kendisini tabii ki tanıyorum. Yaptığı işleri ve geride bıraktığı başarıları da biliyorum. Fenerbahçe'ye geldi. Başarılı olmasını diliyorum ama şampiyon olmalarını dilemiyorum, şampiyon da olamayacaklar çünkü biz şampiyon olacağız” dedi.

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Ponck kariyerinin ilk ve tek şampiyonluğunu Başakşehir'de yaşadı.