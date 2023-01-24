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Spor

Ümraniyespor'un iptal edilen golü doğru mu? Eski hakemler açıkladı

Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin 90+8. dakikasında Umut Nayir'in attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Eski hakemler bu pozisyonu yorumladı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
09:51 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Ümraniyespor-Fenerbahçe karşılaşmasından bir kare

Ümraniyespor-Fenerbahçe karşılaşmasından bir kare

Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım 2-1 kazandı.

Karşılaşmanın 90+8. dakikasında Umut Nayir attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Fakat bu gol VAR incelemesinin ardından faul yapıldığı gerekçesiyle iptal edildi. Pozisyon öncesinde Ümraniyesporlu oyuncunun, Batshuayi'yi çektiği ve topu faul yaparak aldığı tespit edildi.


Ümraniyespor'un iptal edilen golü doğru mu?

Sosyal medyada ise golün geçerli olması gerektiği savunuldu. Eski hakemler de, tartışma programlarında bu pozisyonu değerlendirdi. İşte pozisyon hakkında eski hakemlerin yorumları;


Deniz Çoban:
"Doğru karar. Açık bir çekme var."
Lale Orta:
"VAR iyi ki var. Doğru karar. Orada net bir çekme var. Hakem çalmalıydı."
Bülent Yıldırım:
"İptal kararı doğru. Formadan çekme var."


#Fenerbahçe
#Ümraniyespor
#Süper Lig
18 dakika önce
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Ümraniyespor'un iptal edilen golü doğru mu? Eski hakemler açıkladı
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