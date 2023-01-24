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Ümraniyespor-Fenerbahçe karşılaşmasından bir kare
Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım 2-1 kazandı.
Karşılaşmanın 90+8. dakikasında Umut Nayir attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Fakat bu gol VAR incelemesinin ardından faul yapıldığı gerekçesiyle iptal edildi. Pozisyon öncesinde Ümraniyesporlu oyuncunun, Batshuayi'yi çektiği ve topu faul yaparak aldığı tespit edildi.
Sosyal medyada ise golün geçerli olması gerektiği savunuldu. Eski hakemler de, tartışma programlarında bu pozisyonu değerlendirdi. İşte pozisyon hakkında eski hakemlerin yorumları;