PREMİER LİG

Ünlü futbolcu Serge Aurier'in kardeşi silahla vurularak öldürüldü

Tottenham Hotspur forması giyen Serge Aurier'in 26 yaşındaki kardeşi Christopher'in silahla vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Serge Aurier, 2017 yazından bu yana Tottenham'da forma giyiyor.

Serge Aurier, 2017 yazından bu yana Tottenham'da forma giyiyor.

Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'un futbolcusu Serge Aurier, bu sabah aldığı ölüm haberiyle sarsıldı. Fildişi Sahilli futbolcunun kardeşi Christopher Aurier'in Fransa’nın Toulouse kentinde bir gece kulübü çıkışında vurularak öldürüldüğü öğrenildi.

Amatör futbolcu olan 26 yaşındaki Christopher'ı vuran katilin kaçtığı bildirilirken, Fransız polisinin cinayetle ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.

Serge Aurier'in öldürülen kardeşi Christopher Aurier
Serge Aurier'in öldürülen kardeşi Christopher Aurier


Premier Lig'de Londra derbisi Tottenham'ın (ÖZET)
Premier Lig'de Londra derbisi Tottenham'ın (ÖZET)

Tottenham Hotspur Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısı Arsenal'den Alexandre Lacazette'nin 16. dakikada, Tottenham'dan Son Heung-min'in 19. dakikadaki karşılıklı golleriyle 1-1 tamamlandı.Mourinho'nun öğrencileri maçın 81. dakikasında Toby Alderweireld'in golüyle skoru 2-1 yaparak maçı kazandı.Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, maçın 18 kişilik kadrosunda yer almadı.Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Tottenham bu skorla İngiltere Premier Lig puan durumunda 52'ye yükseltirken, Arsenal 50 puanda kaldı.Tottenham, Arsenal özetini izlemek için tıklayınız.&quot;To win these matches, the players need to wear the fans&#39; skin. They must be ready to fight.&quot;🗣️ Jose on today&#39;s win.#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/YEG4TRbr9s&mdash; Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 12, 2020


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Hatayspor'un Süper Lig'e çıkmasını kutlayan v...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.