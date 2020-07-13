Ünlü futbolcu Serge Aurier'in kardeşi silahla vurularak öldürüldü
Tottenham Hotspur forması giyen Serge Aurier'in 26 yaşındaki kardeşi Christopher'in silahla vurularak öldürüldüğü bildirildi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'un futbolcusu Serge Aurier, bu sabah aldığı ölüm haberiyle sarsıldı. Fildişi Sahilli futbolcunun kardeşi Christopher Aurier'in Fransa’nın Toulouse kentinde bir gece kulübü çıkışında vurularak öldürüldüğü öğrenildi.
Amatör futbolcu olan 26 yaşındaki Christopher'ı vuran katilin kaçtığı bildirilirken, Fransız polisinin cinayetle ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.
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