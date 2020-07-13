Ünlü futbolcu Serge Aurier'in kardeşi silahla vurularak öldürüldü

Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'un futbolcusu Serge Aurier, bu sabah aldığı ölüm haberiyle sarsıldı. Fildişi Sahilli futbolcunun kardeşi Christopher Aurier'in Fransa’nın Toulouse kentinde bir gece kulübü çıkışında vurularak öldürüldüğü öğrenildi.

Amatör futbolcu olan 26 yaşındaki Christopher'ı vuran katilin kaçtığı bildirilirken, Fransız polisinin cinayetle ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.





Premier Lig'de Londra derbisi Tottenham'ın (ÖZET) Tottenham Hotspur Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısı Arsenal'den Alexandre Lacazette'nin 16. dakikada, Tottenham'dan Son Heung-min'in 19. dakikadaki karşılıklı golleriyle 1-1 tamamlandı.Mourinho'nun öğrencileri maçın 81. dakikasında Toby Alderweireld'in golüyle skoru 2-1 yaparak maçı kazandı.Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, maçın 18 kişilik kadrosunda yer almadı.Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Tottenham bu skorla İngiltere Premier Lig puan durumunda 52'ye yükseltirken, Arsenal 50 puanda kaldı.Tottenham, Arsenal özetini izlemek için tıklayınız."To win these matches, the players need to wear the fans' skin. They must be ready to fight."🗣️ Jose on today's win.#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/YEG4TRbr9s— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 12, 2020



