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İngiltere Premier Lig Tottenham Arsenal özet Tottenham Arsenal 2-1 maç özeti

Premier Lig'de Londra derbisi Tottenham'ın (ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında oynanan derbi maçta Tottenham, sahasında Arsenal'i 2-1 yendi. Türk asıllı Alman yıldız Mesut özil'in 18 kişilik kadroda yer almadığı maçta gülen taran Mourinho'nun öğrencileri oldu. Tottenham, Arsenal özetini Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Tottenham- Arsenal

Tottenham- Arsenal

Fotoğraf: TIM GOODE

Tottenham Hotspur Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısı Arsenal'den Alexandre Lacazette'nin 16. dakikada, Tottenham'dan Son Heung-min'in 19. dakikadaki karşılıklı golleriyle 1-1 tamamlandı.

Mourinho'nun öğrencileri maçın 81. dakikasında Toby Alderweireld'in golüyle skoru 2-1 yaparak maçı kazandı.

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, maçın 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

Tottenham, Arsenal özetini izlemek için tıklayınız.

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