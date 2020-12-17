Ünlü menajer Vedat Muriqi'ye uygun takımı açıkladı

Sezon başında Fenerbahçe'den 18.5 milyon euro bonservis bedeliyle Serie A ekiplerinden Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, İtalyan ekibinde forma şansı bulduğu 8 maçta skor katkısı yapamadı. Henüz golle tanışamayan 26 yaşındaki futbolcunun takımdaki geleceği de tartışma konusu oldu.

"Fiorentina onun için ideal bir takım"

Performansıyla eleştirilerin hedefine oturan Vedat Muriqi'yle ilgili dikkati bir çeken bir yorum geldi. Ünlü menajer Danilo Caravello, İtalyan basınından Tuttomercatoweb'e yaptığı yorumda Vedat Muriqi'nin oyun stilinin Lazio uygun olmadığını söyledi.

Caravello, "Vedat daha çok ceza sahası içinde bekleyen bir santrfor olması nedeniyle Lazio'nun oyun planı buna uygun değil. Fiorentina onun için ideal bir takım olabilir" ifadelerini kullandı.

02:33 dk 17 Eylül 2020 Yeni Şafak Ali Koç ve Emre Belözoğlu, Vedat Muriqi'ye böyle veda etti Ali Koç ve Emre Belözoğlu, Vedat Muriqi'ye veda etti. Görüntüler Fenerbahçe'nin resmi twitter hesabında yayınladı.