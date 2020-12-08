Süper Lig'in golcüleri kayıplarda: Geçen sezonu mumla aratıyorlar

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir'in şampiyonluğu ile sona ererken, gol krallığı yarışını da Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth kazanmıştı. Norveçli futbolcu, 24 golle krallık yarışını ilk sırada tamamlarken Sörloth'un en yakın takipçisi ise 22 golle Alanyaspor'un deneyimli isimi Papiss Cisse olmuştu. Adis Jahovic 17 golle 3'üncü sırada bulunurken, Vedat Muriqi 15 golle 4'üncü sırada yer aldı.

Demba Ba suskun



Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir'de attığı gollerle büyük başarıda pay sahibi olan Demba Ba geçen sezonu 13 golle tamamlarken bu sezon 10 maçta 1 gol ve 1 asistte kaldı. Crivelli'nin de yaşadığı sakatlığın ardından 35 yaşındaki Senegallinin de suskun kalması turuncu lacivertli takıma kritik puan kayıpları yaşattı.

Nerede eski Skoda

Geçen sezon devre arasında Slavia Prag'tan Çaykur Rizespor'a transfer olan ve ligin ikinci yarısında çıktığı 17 maçta 10 gol atarak lige harika bir giriş yapan 34 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon Fransız yıldız Loic Remy'nin de takıma katılmasıyla hem formasından uzak kaldı, hem de eski performansını yakalayamadı. Skoda bu sezon 7 maçta 1 gol atarken, sadece 4 maça ilk 11'de çıkabildi ve 382 dakika sahada kaldı.

Stancu 1'de kaldı



Geçen sezon Gençlerbirliği'nin kümde kalmasında attığı gollerle büyük pay sahibi olan 33 yaşındaki Rumen golcü Bogdan Stancu, bu sezon 6 maçta 1 gol attı. Geçen sezon ise 14 gol ve 6 asistle takımının gol yükünü çeken Stanu'nun suskunluğu takımını da olumsuz etkiledi ve Gençlerbirliği küme düşme hattına geriledi.

'Kuzeyin Kralı' zorda

Sezon başında Trabzonspor'dan Alman ekibi RB Leipzig'e transfer olan Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, Bundesliga'da henüz golle buluşamadı. Geçen sezonu bordo mavili takımda 24 golle gol kralı olarak tamamlayan Sörtloth, yeni takımındaki ilk ve tek golünü Şampiyonlar Ligi grup maçlarında temsilcimiz Başakşehir'e karşı kaydetti. Alexander Sörloth ligde forma giydiği dokuz maçtaysa gol atma başarısı gösteremedi. Sörloth bu maçların dördünde ilk 11 başlarken, beşinde ise sonradan oyuna dahil oldu.

Jahovic siftah yaptı

Son yıllarda ligin kalburüstü golcüleri arasına giren Antalyaspor'un 33 yaşındaki yıldızı Adis Jahovic, bu sezon pazar gününe kadar fileleri havalandıramamıştı. Geçen sezonu 17 golle geçen Makedon futbolcu ligin 11'inci haftasında takımının MKE Ankaragücü ile oynadığı maçta galibiyeti getiren golü atarken, yeni sezonda ilk golünü de bulmuş oldu.

Muriqi'ye sakatlık engeli

Geçen sezon lige damga vuran ve 15 gol atan Vedat Muriqi, İtalyan ekibi Lazio'ya hatırı sayılır bir bonservis bedeli ile giderek performansını taçlandırmıştı. İtalya Serie A'da 10 hafta geride kalırken, Kosovalı golcü önce korona, sonra sakatlık engeline takıldı. İki maça ilk 11'de başlayan, iki maçta sonradan oyuna dahil olan ve bir maçta da kadroda olmasına rağmen süre alamayan Vedat Muriqi henüz takımı adına gole katkıda bulunamadı.

Ortalamayı Cisse yükseltiyor

Alanyaspor'la sezon sonu sözleşmesi biten Papiss Cisse, transferin son günlerinde Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. Sezonun ilk bölümünde daha çok Samatta'nın alternatifi olarak düşünülen ve sonradan oyuna giren Cisse, bu grup içinde ortalamayı yükselten futbolcu konumunda. Son dönemde 11'de bulduğu şansları golle değerlendiren 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş derbisinde fileleri havalandırmasının ardından, ligin 11'inci haftasındaki Denizli deplasmanını boş geçmedi. Senegalli oyuncunun ligde 8 maçta 3 golü bulunuyor.

Burak Yılmaz bildiğimiz gibi

Süper Lig'de 323 maçta 187 golü bulunan Burak Yılmaz, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 25 maçta 13 gol atarken, 7 de asist yaptı. Bu sezon Fransa Ligi'nin yolunu tutan 35 yaşındaki milli futbolcu, Lille formasıyla 16 karşılaşmaya çıkıp 8 gol ve 4 asistle takımını sırtladı.