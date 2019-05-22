SÜPER LİG

Ürkmezgil: Babel Galatasaray'a hayırlı olsun

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ürkmezgil, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in transferi için girişimlerinin olmadığını ifade ederken "Babel Galatasaray'a hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Babel, Fulham formasıyla çıktığı 16 maçta 5 gol attı 4 de asist yaptı.

Babel, Fulham formasıyla çıktığı 16 maçta 5 gol attı 4 de asist yaptı.

Fotoğraf: TONY O'BRIEN / Reuters

Ürkmezgil, sezon değerlendirmesinden, yeni sezon hedeflerine, teknik direktör arayışlarından transfere kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray'a başarılar diliyoruz"

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ürkmezgil, sezon değerlendirmesi yaparken, "Güzel bir lig oldu. Bir takım yenilikler oldu. Bunlardan en önemlisi VAR'dı. Günahıyla ve sevabıyla bir alışma dönemi geçti. Düşünüldüğü kadar maalesef fayda getirmedi. Bu bir yenilikti ve dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bir hadiseydi. Bizde belki de tam randımanlı olmadı ama lig maçları çekişmeli geçti. Son haftaya kadar çekişmeli ve hala bir düşme tehlikesi olan takımların netleşmediği bir lig yaşadık. Şampiyonluk yarışında 3-4 favori takım vardı ve bunlardan birisi de Beşiktaş'tı. O anlamda da çekişme yaşandı. Güzel bir lig geçti ve şampiyon olan takıma da başarılar diliyoruz. Diğer takımlarımıza da yeni sezon için başarılar dilerim. Düşen takımların da yeniden Süper Lig'e dönmesini diliyoruz" diye konuştu.

"Teknik direktör çalışmalarına başlayacağız"

Teknik direktör seçimi konusunda sezon sonunu beklediklerini belirten Ürkmezgil, "Biz prensip olarak kendi hocamız görevdeyken ve diğer hocalar da kendi takımlarının başındayken, şampiyonluk iddiamız da sürerken bu işlerin içinde olamazdık. Bundan sonra o çalışmalara da başlayacağız" dedi.

"Gidecek oyuncular için net karar yok"

Transfer çalışmaları olduğuna değinen Ürkmezgil, "Bütün raporların toplanması lazım. Teknik direktör olayı belli olsun, gidecek ve kalacak oyuncular konusunda tabii ki bir kanaat var ama netleşmiş bir durum yok" şeklinde konuştu.

"Gelecek yıl farklı olacak"

Yeni sezonun daha çekişmeli geçeceğini dile getiren Ürkmezgil, "Önümüzdeki yıl çok farklı geçecek. Fenerbahçe'nin yarıştan erken kopmasıyla oluşan bir eksiklik vardı ve her zaman hissedildi, Trabzonspor bu yarışın içine geç girdi. Önümüzdeki sene yeni bir federasyon olacak o manada da yenilik söz konusu. VAR'ın da daha çok oturacağını düşünerek daha kaliteli, daha güzel ve daha çekişmeli bir lig olmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

"Babel için girişimimiz olmadı"

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ryan Babel ile ilgili bir girişimlerinin olmadığını söyleyen Ürkmezgil, "Hayır, bir girişimimiz olmadı. Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun. Bizim yolladığımız bir oyuncu için bir yıl sonra böyle bir davranışımız zaten olamazdı. Hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.

Fikret Orman'dan kafa karıştıran takip
Fikret Orman'dan kafa karıştıran takip

Fulham'la sözleşmesi sona eren Hollandalı futbolcu Babel'in İstanbul'a gelerek Galatasaray'la anlaştığı öne sürülmüştü. Bugün sabah saatlerinde kafa karıştıran bir gelişme yaşandı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sosyal medya hesabından 32 yaşındaki futbolcuyu takip etmeye başladı. Orman'ın bu hamlesi siyah-beyazlıların da Babel'in transferi için devrede olduğu şeklinde yorumlandı. Galatasaray'ı mı işaret etti?Hollandalı kanat oyuncusu, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası sarı, kırmızı ve yeşil ışıkların bir arada yandığı trafik lambası fotoğrafını paylaşmıştı. Bu durum, "Babel Galatasaray'a yeşil ışık yaktı" değerlendirmelerini de beraberinde getirmişti.

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