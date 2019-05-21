SÜPER LİG

Fikret Orman'dan kafa karıştıran takip

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Ryan Babel'i Instagram'dan takibe aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan ancak Premier Lig ekibinin küme düşmesinin ardından takımdan ayrılan Ryan Babel, İngiliz ekibiyle çıktığı 16 resmi maçta 5 gol attı 4 de asist yapma başarısı gösterdi.

Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan ancak Premier Lig ekibinin küme düşmesinin ardından takımdan ayrılan Ryan Babel, İngiliz ekibiyle çıktığı 16 resmi maçta 5 gol attı 4 de asist yapma başarısı gösterdi.

Fulham'la sözleşmesi sona eren Hollandalı futbolcu Babel'in İstanbul'a gelerek Galatasaray'la anlaştığı öne sürülmüştü. Bugün sabah saatlerinde kafa karıştıran bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sosyal medya hesabından 32 yaşındaki futbolcuyu takip etmeye başladı. Orman'ın bu hamlesi siyah-beyazlıların da Babel'in transferi için devrede olduğu şeklinde yorumlandı.

Galatasaray'ı mı işaret etti?

Hollandalı kanat oyuncusu, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası sarı, kırmızı ve yeşil ışıkların bir arada yandığı trafik lambası fotoğrafını paylaşmıştı. Bu durum, "Babel Galatasaray'a yeşil ışık yaktı" değerlendirmelerini de beraberinde getirmişti.

Babel'in Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası yaptığı paylaşım.
Babel'in Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası yaptığı paylaşım.


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