Fikret Orman'dan kafa karıştıran takip

Fulham'la sözleşmesi sona eren Hollandalı futbolcu Babel'in İstanbul'a gelerek Galatasaray'la anlaştığı öne sürülmüştü. Bugün sabah saatlerinde kafa karıştıran bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sosyal medya hesabından 32 yaşındaki futbolcuyu takip etmeye başladı. Orman'ın bu hamlesi siyah-beyazlıların da Babel'in transferi için devrede olduğu şeklinde yorumlandı.

Galatasaray'ı mı işaret etti?

Hollandalı kanat oyuncusu, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası sarı, kırmızı ve yeşil ışıkların bir arada yandığı trafik lambası fotoğrafını paylaşmıştı. Bu durum, "Babel Galatasaray'a yeşil ışık yaktı" değerlendirmelerini de beraberinde getirmişti.