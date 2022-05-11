Valerien Ismael: Bu istekle oynarsak sonuç alırız

Beşiktaş, sezon sonuna kadar kalan 2 maçı kazanarak zor da olsa Avrupa kupalarına katılmak istiyor. Ancak siyah beyazlılar için en önemli konulardan birisi de, teknik direktör Valerien İsmael’in önümüzdeki sezona dair bir umut ışığı yakması. Şu ana kadar 6 maça çıkan ve bunlardan sadece ikisini kazanabilen Fransız teknik adamla ilgili henüz net bir fikir oluşmuş değil.

Takımın sahadaki mücadelesi ve istekli görüntüsü dikkat çekerken, bu enerjinin skora yansıtılması ise eleştiri konusu oldu. Ancak 46 yaşındaki teknik adam, kendi sistemine inanıyor ve eninde sonunda başarıya ulaşacaklarını düşünüyor.

"Sabırlı olacağız"

Fenerbahçe derbisinin ardından futbolcularıyla konuşan Valerien İsmael, skor olarak olmasa da performans olarak her hafta daha yukarıya gittiklerini ve takımdan istediğini aldığını söyledi. Maçların son bölümlerinde fiziki olarak düştüklerini kabul eden Fransız çalıştırıcı, yaz döneminde yapacakları kamplarla bu durumu da ortadan kaldıracaklarını ifade etti.

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Alınan beraberliğin yenilgiye göre iyi bir skor olduğunu dile getiren İsmael’in, “Sahada yapmak istediklerimizin henüz bir kısmını yapabiliyoruz. Belki şu anda istediğimiz sonuçları alamıyoruz ama biz aynı sistemi aynı istekle oynamaya devam edersek eninde sonunda başarı gelecektir. Oyun alışkanlığımız oturursa daha başarılı olacağız” dediği öğrenildi.

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