Spor Valerien Ismael Bu istekle oynarsak sonuç alırız
FUTBOL FUTBOL

Valerien Ismael: Bu istekle oynarsak sonuç alırız

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, takımın performansından memnun olduğu ve zamanla daha iyi olacaklarını söyledi. Oyuncuları ile konuşan Fransız çalıştırıcının, “Belki şu anda istediğimiz sonuçları alamıyoruz ama biz aynı sistemi aynı istekle oynamaya devam edersek eninde sonunda başarı gelecektir” dediği öğrenildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Valerien Ismael: Bu istekle oynarsak sonuç alırız
Valerien Ismael

Beşiktaş, sezon sonuna kadar kalan 2 maçı kazanarak zor da olsa Avrupa kupalarına katılmak istiyor. Ancak siyah beyazlılar için en önemli konulardan birisi de, teknik direktör Valerien İsmael’in önümüzdeki sezona dair bir umut ışığı yakması. Şu ana kadar 6 maça çıkan ve bunlardan sadece ikisini kazanabilen Fransız teknik adamla ilgili henüz net bir fikir oluşmuş değil.

Takımın sahadaki mücadelesi ve istekli görüntüsü dikkat çekerken, bu enerjinin skora yansıtılması ise eleştiri konusu oldu. Ancak 46 yaşındaki teknik adam, kendi sistemine inanıyor ve eninde sonunda başarıya ulaşacaklarını düşünüyor.

"Sabırlı olacağız"

Fenerbahçe derbisinin ardından futbolcularıyla konuşan Valerien İsmael, skor olarak olmasa da performans olarak her hafta daha yukarıya gittiklerini ve takımdan istediğini aldığını söyledi. Maçların son bölümlerinde fiziki olarak düştüklerini kabul eden Fransız çalıştırıcı, yaz döneminde yapacakları kamplarla bu durumu da ortadan kaldıracaklarını ifade etti.

  • Alınan beraberliğin yenilgiye göre iyi bir skor olduğunu dile getiren İsmael’in, “Sahada yapmak istediklerimizin henüz bir kısmını yapabiliyoruz. Belki şu anda istediğimiz sonuçları alamıyoruz ama biz aynı sistemi aynı istekle oynamaya devam edersek eninde sonunda başarı gelecektir. Oyun alışkanlığımız oturursa daha başarılı olacağız” dediği öğrenildi.

Nerede öyle bolluk
SPOR
Nerede öyle bolluk


Emsal maaş kararı

Emsal maaş kararı

Yargıtay boşanma sebebi saydı.
Düşmanı tespit edip kendi vuracak

Düşmanı tespit edip kendi vuracak

​Türkiye'ye kızılötesi güç: Hainlerin korkulu rüyası olacak.
Büyük açılışa son üç gün: Test uçuşları yapılıyor

​Etkileyici değişimi dikkatlerden kaçmadı.

Al-Jazeera'nin muhabiri açılan ateşte öldürüldü.
Şölen havasında gençlik festivali

Şölen havasında gençlik festivali

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi unutulmayacak bir 19 Mayıs yaşatacak.

Ankara-Konya kara yolunda otomobil yüklü tır devrildi.

Dört otomotiv<br>devi üretimi durduruyor

Dört otomotiv
devi üretimi durduruyor

​Çin kaynaklı tedarik krizi büyüyor.

​Nisan ayında 94 dakika boyunca sallanmıştı.

​İlk aşamada günde 10 milyon metreküp doğal gaz üretilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.