Valerien Ismael iki ismi gözden çıkardı

Beşiktaş’ta teknik direktör Valerien Ismael’in göreve gelmesiyle birlikte kadroda kendilerine yer bulamayan Mehmet Topal ve Gökhan Töre artık takımla idmanlara da çıkmıyor.

Mehmet Topal’ın 1 yıllık opsiyonu kullanılmayacak. Gökhan Töre ise geçen sezon takıma katılmış ancak 2 sezondur beklentilerin çok uzağında kalmıştı.

Bu ikiliyle birlikte bir süre kadroya alınmayan Oğuzhan ise takıma döndü. Ismael’in, Oğuzhan’la ilgili kararını kısa sürede vermesi bekleniyor.

Mehmet Topal ve Gökhan Töre kesin olarak takımdan ayrılacak.

İki futbolcu Valerien Ismael'in gözüne giremedi.