Vedat Muriqi'ye koronavirüs şoku: Düğündeki görüntüsü tepki çekmişti
İtalyan basınında, Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'nin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı yazıldı.
Haber MerkeziDHA
Fenerbahçe’den geçtiğimiz hafta 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle İtalya Serie A ekibi Lazio’ya transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.
Kosova basınında yer alan ve İtalyan Tutto Mercato gazetesine dayandırılan haberde; golcü oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ileri sürüldü.
Maskesiz düğüne katılması tepki çekmişti
Geçtiğimiz günlerde kız kardeşinin düğünü için Kosova’ya gelen Muriqi, kalabalık bir ortamda gerçekleşen düğüne maskesiz katılmış ve bu hareketi Kosova basınında eleştirilere neden olmuştu. Vedat Muriqi’nin virüse Kosova’da yakalandığı iddia edildi.
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