Vedat Muriqi'ye koronavirüs şoku: Düğündeki görüntüsü tepki çekmişti

Fenerbahçe’den geçtiğimiz hafta 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle İtalya Serie A ekibi Lazio’ya transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Kosova basınında yer alan ve İtalyan Tutto Mercato gazetesine dayandırılan haberde; golcü oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ileri sürüldü.

Maskesiz düğüne katılması tepki çekmişti

Geçtiğimiz günlerde kız kardeşinin düğünü için Kosova’ya gelen Muriqi, kalabalık bir ortamda gerçekleşen düğüne maskesiz katılmış ve bu hareketi Kosova basınında eleştirilere neden olmuştu. Vedat Muriqi’nin virüse Kosova’da yakalandığı iddia edildi.

Vedat Muriqi transferinin sözleşme detayları belli oldu Fenerbahçe ile Lazio arasında uzun zamandır devam eden Vedat Muriqi pazarlığı sona erdi. Sarı-lacivertliler sezon başında Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 26 yaşındaki golcü oyuncudan, yüklü bir miktar bonservis kazanacak.20 milyon euroİtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Vedat Muriqi pazar günü sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak için İtalya'ya gidecek. Fenerbahçe bu transferden, bonuslar da dahil olmak üzere toplamda 20 milyon euro kazanacak. Resmi bonservisin 17.5 milyon euro olacağı ve 2.5 milyon euro da bonus olacağı tahmin ediliyor.Vedat #Muriqi will fly to Rome on Sunday. Done deal to #Lazio from #Fenerbahce for €20M (bonuses included). 5-year contract. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 11, 2020 Fenerbahçe'de Miha Zajc Genoa yolcusu: İşte sözleşme detayları5 yıllık anlaşmaKosovalı golcü oyuncunun transferinin bitiren Lazio, Vedat Muriqi ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Yıldız oyuncunun transferinin önümüzdeki günlerde resmi olarak duyurulması bekleniyor.Fenerbahçe KAP'a bildirdiFenerbahçe 9 Eylül Çarşamba günü KAP'a yaptığı açıklamada, Vedat Muriqi için Lazio ile görüşmelere başlandığını duyurmuştu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Vedat Muriqi'nin transferi için İtalya'nın S.S. Lazio kulübüyle görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verilmişti.Bilgilendirme | Futbolcumuz Vedat Muriqi'nin transferi için İtalya'nın S.S. Lazio kulübüyle görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/2IUL8TdLeC— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 9, 2020 Fenerbahçe'de Muriqi yerine 3 aday: Seferovic, Berisha ve Antonio Vedat Muriqi veda ettiVedat Muriqi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla veda etti. Muriqi paylaştığı fotoğrafa, "Türkiye'ye geldiğim ilk yıllarda tanışma şansına sahip olduğum Sayın Mustafa Erdoğan abim ve Rizespor'da oynarken daima kulüp çatısı altında birlikte olduğum kıymetli büyüğüm eski Spor Bakanımız, Sayın Osman Aşkınbak ve Türk futbolunun efsanesi Rıdvan Dilmen hocam'a veda ziyaretinde bulundum. Daha önce Kosova'da ailem ile ilgili önemli bir sağlık sorununda daima yanımızda varlığını hissettiren beni ve ailemi yalnız bırakmayarak seferber olan kıymetli Büyüğüm Mustafa Erdoğan abime bir kez daha buradan teşekkür ediyorum" notunu düştü.Galeri: Fenerbahçe'nin transferini Rıdvan Dilmen açıkladı

02:33 dk 17 Eylül 2020 Yeni Şafak Ali Koç ve Emre Belözoğlu, Vedat Muriqi'ye böyle veda etti Ali Koç ve Emre Belözoğlu, Vedat Muriqi'ye veda etti. Görüntüler Fenerbahçe'nin resmi twitter hesabında yayınladı.