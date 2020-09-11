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Fenerbahçe Vedat Muriqi'den ne kadar kazanacak: Lazio Muriqi sözleşme detayları belli oldu

Vedat Muriqi transferinin sözleşme detayları belli oldu

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriqi, bir sezon sonra yüksek bir bonservis bedeliyle İtalyan kulübü Lazio'a transfer oldu. Sarı-lacivertliler ile Lazio arasında süren Muriqi pazarlığı son buldu. Kosovalı golcü pazar günü sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak için İtalya'ya gidecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vedat Muriqi Fenerbahçe formasıyla 36 maçta, 17 gol ve 7 asistle oynadı.

Vedat Muriqi Fenerbahçe formasıyla 36 maçta, 17 gol ve 7 asistle oynadı.

Fenerbahçe ile Lazio arasında uzun zamandır devam eden Vedat Muriqi pazarlığı sona erdi. Sarı-lacivertliler sezon başında Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 26 yaşındaki golcü oyuncudan, yüklü bir miktar bonservis kazanacak.

20 milyon euro

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Vedat Muriqi pazar günü sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak için İtalya'ya gidecek. Fenerbahçe bu transferden, bonuslar da dahil olmak üzere toplamda 20 milyon euro kazanacak. Resmi bonservisin 17.5 milyon euro olacağı ve 2.5 milyon euro da bonus olacağı tahmin ediliyor.

Fenerbahçe'de Miha Zajc Genoa yolcusu: İşte sözleşme detayları
Fenerbahçe'de Miha Zajc Genoa yolcusu: İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüpte gelen oyuncular kadar giden oyuncular da büyük önem taşıyor. Elindeki oyuncuların bonservisleriyle beraber göndermek isteyen Fenerbahçe'de, Miha Zajc için Genoa talip oldu.Sarın alma opsiyonuyla kiralamak istiyorİtalya Serie A takımlarından Genoa, Miha Zajc transferinde sona yaklaştı. İtalyan ekibi sarı-lacivertli ekibin kadroda düşünmediği Sloven orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. 26 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunun 3 milyon euro olduğu belirtilirken, Miha Zajc transferinin bugün ya da yarın sonuçlanmasının bekleniyor. Fenerbahçe'de Muriqi yerine 3 aday: Seferovic, Berisha ve AntonioMiha Zajc ile bir başka Serie A ekibi Verona da yakından ilgileniyor. Bu arada Miha Zajc’ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023 yılı Haziran ayında sona erecek.Cenk Tosun'dan Fenerbahçe itirafı

5 yıllık anlaşma

Kosovalı golcü oyuncunun transferinin bitiren Lazio, Vedat Muriqi ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Yıldız oyuncunun transferinin önümüzdeki günlerde resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Fenerbahçe KAP'a bildirdi

Fenerbahçe 9 Eylül Çarşamba günü KAP'a yaptığı açıklamada, Vedat Muriqi için Lazio ile görüşmelere başlandığını duyurmuştu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Vedat Muriqi'nin transferi için İtalya'nın S.S. Lazio kulübüyle görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

Fenerbahçe'de Muriqi yerine 3 aday: Seferovic, Berisha ve Antonio
Fenerbahçe'de Muriqi yerine 3 aday: Seferovic, Berisha ve Antonio

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  • Vedat Muriqi veda etti
  • Vedat Muriqi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla veda etti. Muriqi paylaştığı fotoğrafa, "Türkiye'ye geldiğim ilk yıllarda tanışma şansına sahip olduğum Sayın Mustafa Erdoğan abim ve Rizespor'da oynarken daima kulüp çatısı altında birlikte olduğum kıymetli büyüğüm eski Spor Bakanımız, Sayın Osman Aşkınbak ve Türk futbolunun efsanesi Rıdvan Dilmen hocam'a veda ziyaretinde bulundum. Daha önce Kosova'da ailem ile ilgili önemli bir sağlık sorununda daima yanımızda varlığını hissettiren beni ve ailemi yalnız bırakmayarak seferber olan kıymetli Büyüğüm Mustafa Erdoğan abime bir kez daha buradan teşekkür ediyorum" notunu düştü.

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