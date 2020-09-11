Vedat Muriqi transferinin sözleşme detayları belli oldu

Fenerbahçe ile Lazio arasında uzun zamandır devam eden Vedat Muriqi pazarlığı sona erdi. Sarı-lacivertliler sezon başında Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 26 yaşındaki golcü oyuncudan, yüklü bir miktar bonservis kazanacak.

20 milyon euro

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Vedat Muriqi pazar günü sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak için İtalya'ya gidecek. Fenerbahçe bu transferden, bonuslar da dahil olmak üzere toplamda 20 milyon euro kazanacak. Resmi bonservisin 17.5 milyon euro olacağı ve 2.5 milyon euro da bonus olacağı tahmin ediliyor.

Vedat #Muriqi will fly to Rome on Sunday. Done deal to #Lazio from #Fenerbahce for €20M (bonuses included). 5-year contract. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 11, 2020

Fenerbahçe'de Miha Zajc Genoa yolcusu: İşte sözleşme detayları Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüpte gelen oyuncular kadar giden oyuncular da büyük önem taşıyor. Elindeki oyuncuların bonservisleriyle beraber göndermek isteyen Fenerbahçe'de, Miha Zajc için Genoa talip oldu.Sarın alma opsiyonuyla kiralamak istiyorİtalya Serie A takımlarından Genoa, Miha Zajc transferinde sona yaklaştı. İtalyan ekibi sarı-lacivertli ekibin kadroda düşünmediği Sloven orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. 26 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunun 3 milyon euro olduğu belirtilirken, Miha Zajc transferinin bugün ya da yarın sonuçlanmasının bekleniyor. Fenerbahçe'de Muriqi yerine 3 aday: Seferovic, Berisha ve AntonioMiha Zajc ile bir başka Serie A ekibi Verona da yakından ilgileniyor. Bu arada Miha Zajc’ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023 yılı Haziran ayında sona erecek.Cenk Tosun'dan Fenerbahçe itirafı

5 yıllık anlaşma

Kosovalı golcü oyuncunun transferinin bitiren Lazio, Vedat Muriqi ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Yıldız oyuncunun transferinin önümüzdeki günlerde resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Fenerbahçe KAP'a bildirdi

Fenerbahçe 9 Eylül Çarşamba günü KAP'a yaptığı açıklamada, Vedat Muriqi için Lazio ile görüşmelere başlandığını duyurmuştu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Vedat Muriqi'nin transferi için İtalya'nın S.S. Lazio kulübüyle görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

Bilgilendirme | Futbolcumuz Vedat Muriqi'nin transferi için İtalya'nın S.S. Lazio kulübüyle görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/2IUL8TdLeC — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 9, 2020

Fenerbahçe'de Muriqi yerine 3 aday: Seferovic, Berisha ve Antonio Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Benfica’nın Boşnak asıllı İsviçreli golcüsü Seferovic için Portekiz ekibine teklifte bulundu. Benfica, beklentilerin altında kalan 28 yaşındaki oyuncu için gelecek tekliflere sıcak bakıyor. Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Boşnak asıllı oyuncu, Liga NOS’da bu sezon 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Listede Mergim Berisha da var Fenerbahçe’nin listesinde Red Bull Salzburg forması giyen Mergim Berisha da var. Sarı-lacivertliler geçen sezon Altach’ta kiralık olarak forma giyen Berisha için Red Bull Salzburg kulübüyle de temasa geçti. Fenerbahçe, kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi olan 22 yaşındaki golcü futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. Kosova asıllı golcü, Almanya U21 Milli Takımı forması giyiyor. 1.88 boyundaki Berisha geçen sezon 30 maçta 10 gol 6 asistlik performans ortaya koydu. Cenk Tosun'dan Fenerbahçe itirafı Michail Antonio için nabız yoklanıyorWest Ham United forması giyen Jamaika asıllı İngiliz forvet Michail Antonio da listede. kulübü de oyuncusunu satmak istiyor. Sarı-lacivertliler, 1 yıl sözleşmesi olan 30 yaşındaki golcüye uygun bir bonservis ödemek istiyor. Mergim Berisha'nın attığı golleri izleyebilirsiniz