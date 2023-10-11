Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, ülkesinin basınına Galatasaray'daki günlerini ve geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.





Victor Nelsson'un röportajı şöyle:

'Yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum'

"Yeni bir kulüp 'Sizin için oynayabilir miyim?' diyemezsiniz. Biraz daha uzun sürecek ama teknik direktör Okan Buruk'la ve Erden Timur'la bazı görüşmeler yaptım. Tüm saygımla söylüyorum, Galatasaray'da oynamazsam ne yapacağım çok açık. İstanbul'da futbol oynamak için yaşıyorum ve oynamazsam başka bir yer bulmak zorundayım. Bu kesin! Yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum"





'Tükenmiş olan benim'

"Manchester United maçında oynamadığım için çok kızgındım. Hayal kırıklığına uğradım. Son üç maçtır yedek kulübesindeyim. Bu beni çok şaşırttı. Siz dışarıdan görüyorsunuz ama ben içindeyim. En çok şok olan, kızgın olan ve tükenmiş olan benim. Özellikle Manchester United maçında ilk 11'de olmak isterdim ama ilk 11'de değildim. Son milli takım kampından bu yana garip şeyler oldu"





"Sözleşme uzatmadığın için mi yedek bırakıldın?"

"Bilmiyorum. Bu teknik direktör Okan Buruk ve üst düzey yöneticilere sormanız gereken bir soru. Okan Buruk, takımdan sorumlu. Maçları kazanmak için en iyi oyuncularını yedek bırakabiliyor"





'Hırslı geldim'

"Milli takım kampına kızgın ve çok hırslı geldim. Ancak, bu iyi bir şey. Çünkü, umarım Danimarka Milli Takımı'nda oynayabilirim"





"Yaz transfer döneminde teklifler var mıydı?"

"Sevilla'ya transferim yakındı. Gerçekten katılmak istediğim kulüplerden ilgi ve teklifler olduğu çok açık. Bu gerçekleşmedi ama transferde hallolması gereken birçok şey var. Galatasaray'ın benim için yeterince iyi bir teklif alamadığını söyleyebiliriz. Buna katılırsınız ya da katılmazsınız"



















