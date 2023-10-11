Dursun Özbek: Affetmiyorum herkes bunu böyle bilsin

Galatasaray, Çağdas Faktöring ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Başkan Dursun Özbek toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Özgörkey, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ Başkanlığı'ndan yaptığı yazılı açıklamayla istifa etmişti.





Dursun Özbek'in öne çıkan açıklamaları:

'Çok üzüldüm'

"Cemal Özgörkey Bey'in açıklamasını dün gece gördüm. Çok üzüldüm. Galatasaray Spor Kulübü başkanı, iştirakleri olan herhangi bir şirkette yönetim kurulu olmasını kimseyi rahatsız etmesini düşünemiyorum. Böyle bir şey aklımdan geçmez. Ayrıca daha vahim olanı, kendisiyle beraber burada hizmet veren arkadaşların istifa sebebi olarak Galatasaray Spor Kulübü başkanının yönetimde yer alıyor göstermelerini sindiremiyorum"





'Galatasaray'a hiç yakışmadı'

"Üzüldüğüm konulardan bir tanesi de, yapılan kişisel bir açıklamanın Galatasaray'ın sosyal medya mecrasının da kullanılarak yapılması da Galatasaray'a hiç yakışmadı. Bunun Galatasaray'ın örf ve adetlerine uygun olduğunu düşünmüyorum. Camiam, bu tarz bir açıklamanın değerlendirmesini yapacak ve gereken reaksiyonu gösterecektir"





'Ben bunu affetmiyorum'

"Kişisel olarak beni sevmeyebilirsiniz, karşı olabilirsiniz. Kişisel ise ben bunu tolere edebilirim. Burada egom hiçbir zaman ön plana çıkmaz. Galatasaray Spor Kulübü başkanı, makama yapılan hareketi değerlendirmek zorundadır. Tekrar ediyorum, Galatasaray Spor Kulübü başkanının herhangi bir yönetimde olması, bu yönetimdeki arkadaşların istifa sebebi olamaz. Ben bunu affetmiyorum. Herkes bunu böyle bilsin"





Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanması, "Federasyonun bize bir çağrısı oldu. Konuyu değerlendiriyoruz. Getirisi götürüsü konusunda istişaremiz devam ediyor. Bir neticeye varıldığında daha doyurucu bilgi veririz." ifadelerini kullandı.























