Victor Valdes ailesi için sosyal medya hesaplarını kapattı

Barcelona'nın efsane kalecilerinden biri olan Victor Valdes, sezon başında kariyerine son verme kararı almıştı. Katalan file bekçisi, yeşil sahalardan tamamen uzaklaşarak televizyon dünyasına atılacağını söylemiş ve yapımcılık üzerine yoğunlaşacağını ifade etmişti.

Valdes, son hamlesiyle sevenlerinden tamamen koptu. Sosyal medya hesaplarını da kapatan Valdes, kendisini tamamen ailesini adamak için böyle bir karar aldığını ifade etti.

35 yaşındaki isim, 2015 yılındaki bir röportajında "Işıklar tamamen kapandığında gideceğim" ifadesini kullanmıştı. Valdes, son hareketiyle aslında bu sözünü de hayata geçirmiş oldu.

Valdes, futbol kariyerinde Barcelona, Manchester United, Standard Liege ve Middlesbrough takımlarında forma giymişti.