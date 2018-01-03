LA LİGA

Victor Valdes ailesi için sosyal medya hesaplarını kapattı

Barcelona oynadığı dönemde dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilen Victor Valdes, sonrasında yaşadığı sakatlıkların etkisiyle başarılı sezonlar geçirememişti. Sezon başında futbola veda eden Katalan kaleci, yeşil sahalardan tamamen uzaklaşırken şimdi de sosyal medya hesaplarını kapattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Victor Valdes, Barcelona'da oynadığı dönemde dünyanın en iyi kalecileri arasında gösteriliyordu.

Victor Valdes, Barcelona'da oynadığı dönemde dünyanın en iyi kalecileri arasında gösteriliyordu.

Barcelona'nın efsane kalecilerinden biri olan Victor Valdes, sezon başında kariyerine son verme kararı almıştı. Katalan file bekçisi, yeşil sahalardan tamamen uzaklaşarak televizyon dünyasına atılacağını söylemiş ve yapımcılık üzerine yoğunlaşacağını ifade etmişti.

Valdes, son hamlesiyle sevenlerinden tamamen koptu. Sosyal medya hesaplarını da kapatan Valdes, kendisini tamamen ailesini adamak için böyle bir karar aldığını ifade etti.

35 yaşındaki isim, 2015 yılındaki bir röportajında "Işıklar tamamen kapandığında gideceğim" ifadesini kullanmıştı. Valdes, son hareketiyle aslında bu sözünü de hayata geçirmiş oldu.

  • Valdes, futbol kariyerinde Barcelona, Manchester United, Standard Liege ve Middlesbrough takımlarında forma giymişti.

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