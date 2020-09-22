TRANSFER

Vidal transfer oldu, bonservis bedeli şaşırttı

İtalyan ekibi Inter, Barcelona'dan Şilili yıldız Arturo Vidal'i 1 milyon euro ve bonuslar karşılığında kadrosuna kattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vidal, Inter'le resmi sözleşmeye imzayı attı.

Vidal, Inter'le resmi sözleşmeye imzayı attı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal’i transfer etti.

Inter Kulübünden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun İspanya La Liga takımlarından Barcelona’dan bonservis bedeliyle beraber transfer edildiği belirtildi.

Vidal, Barcelona formasıyla çıktığı 96 maçta 11 gol atarken, 10 da asist yaptı.
Vidal, Barcelona formasıyla çıktığı 96 maçta 11 gol atarken, 10 da asist yaptı.

Bonservis bedelini Barcelona açıkladı

Vidal'ın Inter'de forma giyecek 6. Şilili oyuncu olacağı ifade edildi. Arturo Vidal, dün sağlık kontrolünden geçmek üzere Milano'ya gelmişti.

Bu arada, Barcelona Kulübü de yaptığı açıklamada, katkılarından ötürü teşekkür ettiği Vidal'in başarıya bağlı olarak değişen 1 milyon euro karşılığında transfer olduğunu kaydetti. Inter tarafı ise anlaşmanın mali detayını paylaşmadı.

Vidal'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 11 milyon euro.
Vidal'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 11 milyon euro.

Juventus'ta 6 kupa kaldırmıştı

Vidal, 2011-2015 yıllarında yine İtalya Serie A'da Juventus'ta top koşturmuş, 4 İtalya Serie A şampiyonluğu ve 2 de İtalya Süper Kupası kazanma sevinci yaşamıştı. Vidal, Juventus'ta oynadığı dönemde şu an Inter'in başında olan teknik direktör Antonio Conte ile çalışmıştı.

Conte ile Vidal yeniden bir araya geldi.
Conte ile Vidal yeniden bir araya geldi.

İtalya'dan flaş iddia: Luis Suarez sınav sorularını çaldı
İtalya'dan flaş iddia: Luis Suarez sınav sorularını çaldı

Transfer sezonunun kapanmasına sayılı günler kala, takımlar kadrolarını güçlendirmeye çalışırken aynı zamanda enteresan haberler de gelmeye devam ediyor. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Luis Suarez, İtalyanca sınavının sorularını çaldı.Barcelona'dan Juventus'a transfer olacağı iddia edilen Luis Suarez'in başı derde girdi. Yıldız oyuncu hakkında ortaya atılan iddialar sonrasında transferin gerçekleşmeyeceği öğrenildi.Sınav sorularını önceden almışİtalyan basınında çıkan haberlerde, Luis Suarez'in statü gereği girdiği İtalyanca sınavından önce soruları aldığı ve normal şartlarda uzun süren sınavı, kısa sürede bitirerek salondan ayrıldığı iddia edildi. İtalya'da bu konuyla alakalı soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, golcü oyuncunun transferinin gerçekleşmeyeceği kaydedildi.BOMBAZO!Las autoridades italianas investigan sobre un amaño del examen italiano de #Suarez !La acusación es que fue informado de las preguntas antes de la prueba.Al parecer, la prueba duró 30 minutos, mientras normalmente es alrededor de 2 horas&mdash; Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) September 22, 2020 Luiz Suarez'in yeni takımı belli olduTelefon görüşmeleri ortaya çıktıİtalyan gazeteci Tancredi Palmeri'nin paylaştığı bilgiye göre, polis telefon görüşmelerini dinledi ve komisyondaki profesörlerin aralarında geçen diyalogları ortaya çıktı. Konuşmalarda, "Suarez'in sınavı geçmesi gerekiyor. Bu 10 milyon euroluk bir anlaşma. Bu yüzden kaybedemez. Soruların bir bölümünü öğrendi. Sınavı geçemezse bizi bombalarlar" ifadeleri yer aldı.The #Suarez fixed exam is HUGE.Wiretapping made by police revealed talks between the professors in the commission:“He must approve this exam, it’s a 10m€ deal and he can’t lose it because of this”“He has learned part of the exam”“They bomb us if he doesn’t get approved”&mdash; Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) September 22, 2020 Atletico Madrid ile görüşüyorİspanyol medyası da Luis Suarez'in Barcelona'dan ayrılacağını yazdı. Çıkan haberlerde, 33 yaşındaki golcü için Atletico Madrid'in devrede olduğu iddia edildi.B1 seviyesinde belge alması gerekiyorduTransfer döneminde adı sık sık Juventus ile anılan Luis Suarez'in İtalyan ekibine transfer olabilmesi için Avrupa Birliği dışı futbolcu statüsünden çıkması gerekiyordu. Bunun için İtalyan eşi üzerinden ülke vatandaşlığını almak isteyen oyuncunun, B1 seviyesinde İtalyanca dili yeterlilik belgesi alması gerektiği belirtiliyordu.Luis Suarez, 17 Eylül Perşembe günü İtalya'nın Perugia kentine gelip, üniversitede dil sınavına girdikten sonra şehirden ayrılmıştı.Udinese'den Fenerbahçe ve Stefano Okaka itirafı

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