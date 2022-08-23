Vincenzo Montella: Verilen penaltıda Valencia'nın faulü vardı"

Süper Lig’in 3. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Fenerbahçe’ye 4-2 mağlup oldu. Vincenzo Montella maçın ardından basın toplantısında konuştu.

"Takım ruhunu yansıttığımız için gurur duyuyorum"

Takım ruhunu yansıttıkları için oyuncularını tebrik eden İtalyan teknik direktör, "3-0 geriye düşmemize rağmen beraberliğe yaklaştık. İkinci yarı bazı olaylar yaşandı ve maçın gidişatını değiştirdi. Takım ruhunu yansıttığımız için gurur duyuyorum. Genel olarak oyunun başlangıcında Fenerbahçe 3 kişiyi arkada bırakıyordu, bunu tahmin etmiştik. Ona göre de hazırlanmıştık. Biz ilk yarı iyi oynadığımızı düşünüyorum. Sadece bölüm bölüm olaylar yaşandı, anlamakta zorluk çekiyorum. Verdikleri penaltıda Valencia’nın gövdesinin üstüne bacağını çıkarmış. Normalde onun faulü vardı ancak anlamadım penaltı verdiler" şeklinde konuştu.

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"Hiç faul yapmadan 4 tane sarı kart gördük"

Maçın içinde gelişen olaylarla ilgili ise Montella, "Bizim lehimize olacak penaltı vardı. Henry’e yapılan faulde ofsayt yoktu. Bütün bunlar birikince gerginlik oluşuyor oyuncularda ve maç farklı yöne gidiyor. Bunu böyle yaşayınca istemediğimiz bir sonuç çıkıyor. Özellikle ilk yarıda Szalai’nin sarı kart görmesi gerekiyordu. Sarı kartı verse kırmızı kart yiyecekti ve ilk yarıda da kart yönetimini anlamakta güçlük çektim. Hiç faul yapmadan 4 tane sarı kart gördük. Balotelli’nin yokluğunu hissetmedik. Dyzuba hazır bir vaziyette geldi. Birkaç gün önceden Balotelli’nin sakatlığı vardı. O yüzden Dyzuba ile başlamak zorunda kaldık” dedi.

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