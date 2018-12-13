SÜPER LİG

Vodafone Park'ta saç baş yolduran pozisyon

Beşiktaş'ın Malmö ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçının 9. dakikasında müthiş bir gol fırsatını harcadı. Siyah beyazlı taraftarlar Mustafa Pektemek ve Vagner Love'un 10 saniyede iki kez direkleri hedef alan şutları sonrasında kahroldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşlı Mustafa Pektemek kaçan golün ardından böyle üzüldü.

Beşiktaşlı Mustafa Pektemek kaçan golün ardından böyle üzüldü.

Fotoğraf: MURAD SEZER / Reuters

Beşiktaş-Malmö maçı oldukça hareketli başladı. Siyah beyazlıların etkili başladığı mücadelenin 9. dakikasında önce Mustafa Pektemek sonrasında ise Vagner Love ile net fırsatları harcadı.

Stadyumda büyük heyecan yaşatan pozisyonda bir anda akıllar yıllar önceki Kiev karampolüne gitti.

  • Beşiktaş'ın gruptan çıkması için Malmö ile berabere kalması yetiyor. Malmö'nün ise siyah beyazlıları yenmesi gerekiyor.

İşte Vodafone Park'ta heyecana neden olan o gol pozisyonu;

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