Vodafone Park'ta saç baş yolduran pozisyon

Beşiktaş-Malmö maçı oldukça hareketli başladı. Siyah beyazlıların etkili başladığı mücadelenin 9. dakikasında önce Mustafa Pektemek sonrasında ise Vagner Love ile net fırsatları harcadı.

Stadyumda büyük heyecan yaşatan pozisyonda bir anda akıllar yıllar önceki Kiev karampolüne gitti.

Beşiktaş'ın gruptan çıkması için Malmö ile berabere kalması yetiyor. Malmö'nün ise siyah beyazlıları yenmesi gerekiyor.

İşte Vodafone Park'ta heyecana neden olan o gol pozisyonu;