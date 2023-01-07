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Volkan Demirel: Antalyaspor 1 puana razı gibi oynadı

Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'un evinde Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel berabere kaldıkları için üzgün olduklarını söyledi. Demirel ''Rakibimiz 1 puana razı gibi oynadı'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Volkan Demirel: Antalyaspor 1 puana razı gibi oynadı
Volkan Demirel Antalyaspor maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 18. haftasında A.Hatayspor kendi evinde Antalyaspor'u konuk etti. Maç sonunda Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel basın toplantısında maçı değerlendirdi. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

''Antalyaspor'un 1 puana razı olduğunu gördük''

  • Demirel "Oyun olarak yine iyi oynadığımız, pozisyonlara daha organize olan, daha çok organize ataklarla kenarları kullanarak pozisyon bulan bir Hatayspor vardı. Onun karşısında uzaktan şutlarla, bir de bizim geriden oyun kurarken kaptırdığımız pozisyonlarla gol arayan bir Antalyaspor vardı ki maçın 60. dakikasından sonra zaten Antalyaspor’un değişikliklerinden ya da yapmış olduğu oyun tarzından 1 puana razı olduğunu görebildik.

''Biraz acısını çekeceğiz daha sonra sefasını süreceğiz''

  • Biz ise tamamen oyunu isteyen, kazanmak için bütün hamlelerini yapmaya çalışan bir oyun oynamaya çalıştık. Ama dediğim gibi ben oyun olarak memnun olabilirim ama izleyenler, ya da Hataylılar skor olarak memnun olmayabilir. Çünkü 3 haftadır alınan Fenerbahçe mağlubiyeti ve 3 tane beraberliğimiz var. Evet belki pozisyona giriyoruz. Baktığınızda belki 22-23 tane net pozisyonumuz var. Hem de yüzde 100’lük diyebileceğim. Kimisi yüzde 80’dir, yüzde 90’dır ama yüzde 50’lik payda daha fazla gol şansı olan pozisyonları değerlendiremiyorsunuz. Değerlendiremeyince de 1 puana maruz kalıyorsunuz. Ben 2 puanı kaybettiğimiz için üzgünüm. Şu an bu maçın 2 puanı, Ümraniye maçındaki 2 puan ve Giresun maçındaki 2 puan olsa konum olarak da, kafa olarak da çok daha rahat bir yerde oluruz. Ama futbol bu. Bu yüzden güzel. Biraz acısını çekeceğiz. Daha sonra da inşallah sefasını çekeriz” ifadelerini kullandı.

ÖZET | Hatayspor-Antalyaspor: 0-0
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ÖZET | Hatayspor-Antalyaspor: 0-0

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