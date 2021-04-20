Wolverhampton kendisini şampiyon ilan etti

Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, sosyal medya hesabında dikkati çeken bir değişikliğe imza attı.
Kulübün Twitter hesabındaki bio'su güncellenerek, "2018-19 sezonu şampiyonu Wolverhampton Wanderers" ifadesinin yer aldığı bir bilgi eklendi.
Daha sonra aynı hesaptan esprili bir şekilde, "Büyük ihtimalle kutlama töreni için çok geç" paylaşımı yapıldı.
- Wolverhampton söz konusu sezonu 7. sırada bitirmişti. O sezonu ilk 6'da bitiren takımların yeni kurulan Avrupa Süper Ligi'ne katıldığı için yerel ligden men edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu açıklanmıştı.
It's probably too late for a parade 🏆🥳 pic.twitter.com/qEc24zBb7l
It's probably too late for a parade 🏆🥳 pic.twitter.com/qEc24zBb7l— Wolves (@Wolves) April 20, 2021
Premier Lig 2018-2019 sezonu puan durumu