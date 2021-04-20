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Wolverhampton kendisini şampiyon ilan etti

Premier Lig'de 2018-19 sezonunu 7. sırada tamamlayan Wolverhampton Wanderers Kulübü, üstündeki takımlar Avrupa Süper Ligi'ne katıldığı için kendisini o sezonun şampiyonu ilan etti. İngiliz ekibinin bu çıkışı sosyal medyada gündem oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Wolverhampton kendisini şampiyon ilan etti
Wolverhampton Premier Ligde 12. sırada yer alıyor.

Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, sosyal medya hesabında dikkati çeken bir değişikliğe imza attı.

Kulübün Twitter hesabındaki bio'su güncellenerek, "2018-19 sezonu şampiyonu Wolverhampton Wanderers" ifadesinin yer aldığı bir bilgi eklendi.

Daha sonra aynı hesaptan esprili bir şekilde, "Büyük ihtimalle kutlama töreni için çok geç" paylaşımı yapıldı.

  • Wolverhampton söz konusu sezonu 7. sırada bitirmişti. O sezonu ilk 6'da bitiren takımların yeni kurulan Avrupa Süper Ligi'ne katıldığı için yerel ligden men edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu açıklanmıştı.

Premier Lig 2018-2019 sezonu puan durumu

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