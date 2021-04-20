Wolverhampton kendisini şampiyon ilan etti Premier Lig'de 2018-19 sezonunu 7. sırada tamamlayan Wolverhampton Wanderers Kulübü, üstündeki takımlar Avrupa Süper Ligi'ne katıldığı için kendisini o sezonun şampiyonu ilan etti. İngiliz ekibinin bu çıkışı sosyal medyada gündem oldu.

Haber Merkezi 20 Nisan 2021, 13:39 Son Güncelleme: 20 Nisan 2021, 15:11 Yeni Şafak