Wolverhampton kendisini şampiyon ilan etti

Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, sosyal medya hesabında dikkati çeken bir değişikliğe imza attı.

Kulübün Twitter hesabındaki bio'su güncellenerek, "2018-19 sezonu şampiyonu Wolverhampton Wanderers" ifadesinin yer aldığı bir bilgi eklendi.

Daha sonra aynı hesaptan esprili bir şekilde, "Büyük ihtimalle kutlama töreni için çok geç" paylaşımı yapıldı.

Wolverhampton söz konusu sezonu 7. sırada bitirmişti. O sezonu ilk 6'da bitiren takımların yeni kurulan Avrupa Süper Ligi'ne katıldığı için yerel ligden men edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu açıklanmıştı.

It's probably too late for a parade 🏆🥳 pic.twitter.com/qEc24zBb7l — Wolves (@Wolves) April 20, 2021

Premier Lig 2018-2019 sezonu puan durumu

