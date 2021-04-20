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Spor Infantino net konuştu "Sonuçlarına katlanırlar"
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Infantino net konuştu: "Sonuçlarına katlanırlar"

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Avrupa Süper Ligi konusunda açıklama yaptı. Infantino, "Kendi yolunu seçenler sonucuna da katlanmak zorundadır. Ya giderler ya da kalırlar, başka bir ihtimal bulunmuyor" dedi.

Haber Merkezi İHA
Infantino net konuştu: Sonuçlarına katlanırlar
Gianni Infantino

İspanya, İngiltere ve İtalya’da mücadele eden 12 kulübün, Avrupa Süper Ligi’ni kurduğunu açıklamasının ardından UEFA çok sert tepki göstermişti.

FIFA Başkanı Gianni Infantino da konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Konuyu takip ettiklerini belirten Infantino, “FIFA olarak, mevcut kurumlardan, liglerden, derneklerden, UEFA’dan ve FIFA’dan ayrı kurulan, kapalı bir oluşum olan Avrupa Süper Ligi’nin kurulmasını şiddetli şekilde reddediyoruz. Bazı kulüpler kısa vadeli finansal kazançlar için birçok şey yapıyor. İnsanların çok dikkatli düşünmesi gerekiyor. Düşünmeleri ve sorumluluk almaları gerekiyor. Kendi yollarında gitmeyi seçerlerse, o zaman kendi seçimlerinin sonuçlarıyla yaşamaları gerekir. Seçimlerinden de onlar sorumludur. Somut olarak bu, ya içeride ya da dışarıda olduğunuz anlamına gelir. Yarı içeride, yarı dışarıda olamazsınız. Ben kulüpleri ve milli takımları korumakla görevliyim. Kendi yolunu seçenler sonucuna da katlanmak zorundadır. Ya giderler ya da kalırlar, başka bir ihtimal bulunmuyor” ifadelerine yer verdi.

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