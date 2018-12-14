SÜPER LİG

Yaşar Kemal Uğurlu'ya bir haftalık aradan sonra görev

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan mücadelede kural hatası yaptığı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Yaşar Kemal Uğurlu, bir hafta aradan sonra tekrar görev aldı. Uğurlu, bu akşam Göztepe’nin sahasında Bursaspor ile karşılaşacağı maçın VAR hakemi oldu.

Haber Merkezi IHA
Yaşar Kemal Uğurlu, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında VAR olarak görev yapmıştı.

Yaşar Kemal Uğurlu, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında VAR olarak görev yapmıştı.

Fotoğraf: IHA

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Göztepe, bu akşam 20.00’de başlayacak maçta Bursaspor’u ağırlayacak. Bu mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu’nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Murat Ergin Gözütok yapacak.

Göztepe-Bursaspor karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) ise Yaşar Kemal Uğurlu oldu. Uğurlu, ligin 14. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan müsabakada kural ihlali yaptığı nedeniyle eleştirilmiş ve geçtiğimiz hafta görev alamamıştı.

  • Aynı zamanda Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yer alan VAR merkezinde AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak da Serkan Tokat yer alacak.

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Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında konuk ekibin kazandığı penaltıyı Harun Tekin kurtardı ancak dönen topu Eduok tamamlayarak takımını 1-0 öne geçirdi. Ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu golü iptal etti. Buna sebep olan konu ise Diagne'nin kullandığı penaltıda dönen topu tamamlayan Eduok'un Diagne vuruş yaparken ceza sahası içinde olması.Hakem yorumcuları: Tekrar edilmeliydiAhmet Çakar: "Sevgili arkadaşlar, bu maçta çok net bir kural hatası var. Penaltı vuruşu öncesi her iki takımdan da oyuncular ceza alanına erken giriyorlar ve bu durum VAR’da tespit ediliyor .Yoruma açık bir pozisyon değil, sadece geometrik bir pozisyon. Maç tekrar edilmeli."Erman Toroğlu: "Eduok'un iptal edilen golünde iki takım futbolcuları da ihlal yapıyor. VAR'daki arkadaşlar göz muayenesine gitti mi acaba?"

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