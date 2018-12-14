Yaşar Kemal Uğurlu'ya bir haftalık aradan sonra görev

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Göztepe, bu akşam 20.00’de başlayacak maçta Bursaspor’u ağırlayacak. Bu mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu’nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Murat Ergin Gözütok yapacak.

Göztepe-Bursaspor karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) ise Yaşar Kemal Uğurlu oldu. Uğurlu, ligin 14. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan müsabakada kural ihlali yaptığı nedeniyle eleştirilmiş ve geçtiğimiz hafta görev alamamıştı.

Aynı zamanda Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yer alan VAR merkezinde AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak da Serkan Tokat yer alacak.