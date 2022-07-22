Spor Yeni antrenör kampa katıldı
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Yeni antrenör kampa katıldı

İkinci etap kampına Avusturya'da başlayan bordo-mavili kulübün anlaştığı taç antrenörü Thomas Gronnemark, kampa geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Yeni antrenör kampa katıldı
46 yaşındaki Danimarkalı Gronnemark 2004 yılından bu yana taç antrenörlüğü yapıyor.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, geçtiğimiz haftalarda Abdullah Avcı'nın "taç antrenörü ile görüşüyoruz, part-time şekilde bizimle çalışacak" dediği taç antrenörü Thomas Gronnemark, kampa dahil oldu.

Daha önce Atlanta United, Antalyaspor ve Liverpool gibi kulüplerde görev yapan Gronnemark, bordo-mavililerin bu sabah Avusturya'nın Bad Harning bölgesinde kamp yaptığı otele geldi. Bugün bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıkacak Gronnemark, sezon içerisinde aralıklarla kulüpte görev yapacak.

1987 yılında kuzenlerini izleyerek taç atışlarına ilgi duyan Danimarkalı antrenör, 2004 yılında taç atış antrenörlüğüne adım atıp, 2018'de Klopp'un ondan destek istemesiyle Liverpool'da göreve başlayarak, 2020'de kazanılan Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig Şampiyonluğu'nda pay sahibi oldu.

46 yaşındaki antrenör geçtiğimiz aylarda Nuri Şahin'in talebi üzerine Antalyaspor'a da hizmet vermişti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Thomas Gronnemark (@thomas.gronnemark)'in paylaştığı bir gönderi

Sosyal medyada 'Dört Büyük' rekabet
SPOR
Sosyal medyada 'Dört Büyük' rekabet
Bunlar Türkiyeyi batırır

'Bunlar Türkiye'yi batırır'

​CHP'li Öztrak'a tepki gösteren Mevlüde teyze konuştu...
Kilosu 4 bin euro

Kilosu 4 bin euro

Dünyanın en pahalı mantarı: Samsun'da yetiştirilecek.
Wall Street Journalden Türkiyenin savunma sanayine övgü: Küresel bir oyuncu haline geldi

Kurtaracak proje belli oldu

Kurtaracak proje belli oldu

Bölgede jandarma nöbet tutuyor.

Bu tünelden kimse sağ çıkamadı: Kanlı savaşta akıl almaz yöntem.

20 bin 800 hektar alan küle döndü.

Mezarın içinden çıkanlar herkesi şaşırttı.

Beşi çocuk yedi sivil hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.