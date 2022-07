Yeni antrenör kampa katıldı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, geçtiğimiz haftalarda Abdullah Avcı'nın "taç antrenörü ile görüşüyoruz, part-time şekilde bizimle çalışacak" dediği taç antrenörü Thomas Gronnemark, kampa dahil oldu.

Daha önce Atlanta United, Antalyaspor ve Liverpool gibi kulüplerde görev yapan Gronnemark, bordo-mavililerin bu sabah Avusturya'nın Bad Harning bölgesinde kamp yaptığı otele geldi. Bugün bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıkacak Gronnemark, sezon içerisinde aralıklarla kulüpte görev yapacak.

1987 yılında kuzenlerini izleyerek taç atışlarına ilgi duyan Danimarkalı antrenör, 2004 yılında taç atış antrenörlüğüne adım atıp, 2018'de Klopp'un ondan destek istemesiyle Liverpool'da göreve başlayarak, 2020'de kazanılan Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig Şampiyonluğu'nda pay sahibi oldu.

46 yaşındaki antrenör geçtiğimiz aylarda Nuri Şahin'in talebi üzerine Antalyaspor'a da hizmet vermişti.

NEVER GIVE UP ON YOUR PASSION!

1987: Saw my cousins make great throw-ins. A passion was born.

2004: Started as a throw-in coach. Many people laughed.

2018: Jürgen Klopp called me, and asked me for help with the throw-ins.

2020: We have won the Champions- & Premier League 🏆 pic.twitter.com/ZYTi4D94Fv — Thomas Gronnemark (@ThomasThrowin) July 1, 2020

