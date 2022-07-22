Sosyal medyada 'Dört Büyük' rekabet

Dünyada gün geçtikçe yaygınlaşan ve artık insanların vazgeçilmezi haline gelen internet, spor sektöründe de insanların en çok etkileşim kurduğu alan haline geldi. Günümüz spor dünyasında, neredeyse sosyal medya hesabı olmayan ve açıklamalarını, transferlerini, etkinliklerini bu mecradan açıklamayan kulüp kalmadı.

Türkiye'de hem taraftar sayısı hem de tarihleriyle ülkenin en köklü kulüpleri olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, sahadaki rekabetleri kadar, internetin yaygınlaşmasının avantajıyla sosyal medya alanlarında açtıkları hesaplarla da yarışıyor.

Bu kulüplerin 2022-2023 sezonu öncesi sosyal medya hesapları, takipçi sayıları ve etkileşimleri istatistiki olarak derlendi.

Twitter, Facebook ve Instagram'da Galatasaray zirvede

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En önemli sosyal medya mecralarından biri olan ve kulüplerin açıklamalarını, yeniliklerini, transferlerini, etkinliklerini açıklamak için öncelikle seçtikleri Twitter'da, takipçi sayısı bakımından Galatarasay'ın liderliği dikkat çekiyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, Twitter'da 11.5 milyon takipçiye sahipken, Fenerbahçe 9.4 milyon, Beşiktaş 5 milyon ve Trabzonspor da 1.9 milyon takipçi sayısına erişti.

Galatasaray'ın Twitter biosu.

Facebook'ta ise yine Galatarasay, 11.5 milyonluk takipçi sayısıyla diğer kulüplerin önünde gözüküyor. Galatasaray'ı 8.6 milyon takipçiyle Fenerbahçe, 5.5 milyon takipçiyle Beşiktaş ve 997 bin takipçiyle de Trabzonspor izliyor.

Büyük takımların, artık video paylaşımı yapılabildiği için son zamanlarda daha da popüler hale gelen sosyal medya ağlarından Instagram'da da rekabetleri sürüyor. Bu alanda Galatasaray 11.4 milyon takipçiyle ilk sırayı alırken, ikinci sırada 8 milyon takipçiyle Fenerbahçe, üçüncü sırada 4.9 milyon takipçiyle Beşiktaş ve dördüncü sırada da 1.1 milyon takipçiyle Trabzonspor bulunuyor.

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Galatasaray'ın Instagram biosu.

Youtube ve Tiktok'ta Fenerbahçe önde

Video paylaşım alanı Youtube'da Fenerbahçe, 2 milyon 290 bin aboneyle en fazla abonesi olan kulüp durumunda.

Bu alanda Galatasaray 2 milyon 60 bin aboneyle Fenerbahçe'yi takip ederken, Beşiktaş 1 milyon 10 bin ve Trabzonspor da 292 bin abone sayısına ulaştı.

Fenerbahçe'nin Youtube hesabı

En yeni video paylaşım alanlarından biri olan ve kısa video paylaşımı özelliğiyle dünya çapında yaygınlaşan Tiktok'ta da takımlar arasındaki rekabet devam ediyor.

Bu alanda Fenerbahçe, Galatarasay ve Beşiktaş resmi hesaplar açarken, Trabzonspor'un henüz resmi bir hesabı bulunmuyor.

Tiktok'ta Fenerbahçe 956 bin 300 takipçiye sahipken, Galatarasay 638 bin 200 ve Beşiktaş da 359 bin 800 takipçiyle Fenerbahçe'yi izliyor.

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Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci transferleri etkileşim rekoru kırdı

Sosyal medya sayesinde, kulüplerin takipçi sayısı ve abone sayıları kadar, taraftar ile kamuoyu etkileşimleri de ölçülebilir hale geldi. Sosyal medya platformlarından paylaşılan videolar, izlenme rekorları kırıyor. Bu konuda en büyük etkileşime ise Fenerbahçe sahip.

Sosyal medya araştırmalarıyla bilinen 'Deportes&Finanzas'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fenerbahçe resmi Twitter hesabının Ocak 2021'de 25,3 milyon etkileşim alarak spor takımları bazında bir dünya rekoru kırdığı açıklanmıştı.

Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşımlarda en çok etkileşim alanlar, Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci transferlerini duyurduğu videolar olmuştu.

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Mesut Özil transferinin duyurulduğu 24 Ocak 2021 tarihli videolu paylaşımı, o dönem 295 binden fazla beğeni, 95 binden fazla retweet alırken, 11 binden fazla alıntılandı. İrfan Can Kahveci'nin transferinin duyurulduğu video ise 225 binden fazla beğeni, 43 binden fazla retweet aldı ve yaklaşık 8 bin kere alıntılandı.

Aynı dönemde Fenerbahçeli taraftarların, Mesut Özil'i taşıyan uçağın, Londra'dan kalktıktan sonra nerede olduğunu dakika dakika takip etmesi de bir dünya rekoru sayılmıştı. Uçuşlarla ilgili detaylı bilgiler veren "flightradar24" sitesinde en çok takip edilen uçuş, 300 binden fazla kişiyle Mesut Özil'i taşıyan "KOC10" uçağının yolculuğu olduğu belirtildi.

Yesterday, over 1 million @Fenerbahce fans followed @MesutOzil1088’s flight from London to Istanbul. At peak, over 300,000 people were following the flight at the same time. https://t.co/O2XjKDO5MT pic.twitter.com/WlQvFeZkx4 REKLAM January 18, 2021

Trabzonspor'un kutlama videosu 12.2 milyon izlenmeye erişti

Geride kalan sezon Süper Lig'i zirvede tamamlayan Trabzonspor'un bu başarısı, taraftarlarının gerçekleştirdiği şampiyonluk kutlamasıyla dünya çapında konuşuldu.

Şampiyonluk kutlaması videosu, FIFA tarafından alıntılanmasının ardından viral oldu.

FIFA resmi hesabından paylaşılan video, şu ana kadar dünya çapında 12.2 milyon izlenme sayısına erişti.

Spor kulüplerinin, artık para kazandırma özelliği de eklenen sosyal medya alanlarında etkileşim almaya yönelik atılımları ve çalışmaları devam ediyor.

When you win your first title in 38 years...🎆



🏆🇹🇷 🟰 💜💙@Trabzonspor | @TrabzonBelTr #MondayMotivation pic.twitter.com/JnbbvSzTmO REKLAM May 2, 2022