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Türkiye'de taraftar şampiyonu belli oldu

Dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu olarak bilinen Socios.com'un yaptığı araştırmayla çıkarılan Türkiye'nin taraftar haritasında Galatasaray rakiplerini açık ara geçti. "Dört Büyükler"den Beşiktaş'ın birinci olduğu tek il ise Iğdır oldu.

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Haber Merkezi AA
Türkiyede taraftar şampiyonu belli oldu
Türk futbolunun 4 büyük takımı

Türkiye'nin 81 ilini kapsayan ve 50 bine yakın futbolseverin soruları yanıtladığı ankette, "Taraftar olduğunuz takım hangisi?" sorusuna verilen yanıtlar arasında Galatasaray ilk sırada yer aldı. 81 ilin 60'ında Galatasaray en çok desteklenen takım olurken, sarı-kırmızılıları 17 ildeki birincilikle Fenerbahçe takip etti.

Ankette yüzde 87,7 rekor oran ile Trabzon'da birinci olan Trabzonspor, Türkiye'de en yüksek oranda kendi şehrinde desteklenen takım oldu.

Trabzon'dan sonra şehrin futbol takımını yüzde 36,03 oranla destekleyen Eskişehirsporlular Eskişehir'de birinci sırada yer aldı. Yüzde 34,20 oran ile Sivasspor taraftarları Sivas'ta birinciliği kimseye kaptırmadı. "Dört Büyükler"den Beşiktaş'ın birinci olduğu tek il ise Iğdır oldu. Iğdır'da Beşiktaş az bir farkla Galatasaray'ın önünde yer alarak, yüzde 36,54 oranla şehrin birinci takımı seçildi.

İstanbul’da Galatasaray, İzmir’de Fenerbahçe lider

Sportif olarak öne çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki tarihi rekabet, taraftarlık oranında da kendini gösterdi.

Türkiye'nin nüfus olarak en kalabalık şehri olan İstanbul'da yüzde 38,9 oranında taraftarı olan Galatasaray, rakiplerini geride bıraktı. İzmir'de ise yüzde 34,3 oranla Fenerbahçe ilk sırayı aldı.

Taraftarların yarısı takım tercihlerinde kimsenin etkisi altında kalmadığını belirtti

Ankete katılan taraftarlar arasında "Takım tutma tercihinizi hangi faktörler etkiledi?" sorusuna taraftarların yarısı "Hiç kimse" yanıtı verdi.

Taraftarların yüzde 29,4'ü takım tutma tercihlerinde aile içindeki bireylerin etkili olduğunu işaretlerken, arkadaş çevresi diyenler yüzde 8,8 ile üçüncü sırada yer aldı.

En fazla üniversite mezunu Trabzonsporlu taraftarlar arasında

Ankete katılan 50 bine yakın taraftarın yüzde 39'u üniversite mezunu olurken, lise mezunlarının oranı yüzde 32 ile ikinci sırada bulundu.

"Dört Büyükler" arasındaki eğitim durumu sıralamasında ise yüzdesel oranlar birbirine yakın olmakla birlikte Trabzonsporlu taraftarlar yüzde 43,3'lük üniversite mezunu oranıyla sıralamada birinciliğe yerleşti.

En fanatik Trabzonsporlular

Ankete katılan taraftarlar arasında "Taraftarlık seviyenize 1-5 arası puan verseniz hangisi olurdunuz?" sorusuna yanıt verenlerin yüzde 65,6’sı 5'i işaretledi.

"Dört büyükler" arasında 5 puanı en fazla işaretleyenler yüzde 70,9 oranla Trabzonsporlu taraftarlar oldu. Bordo-mavilileri yüzde 65,9 ile Galatasaraylı taraftarlar takip ederken, Fenerbahçeli taraftarlar yüzde 65,3 ile üçüncü sırada yer aldı.

Taraftarlık seviyelerine 1-5 arasındaki puanlamada 5 veren Beşiktaşlıların oranı ise yüzde 63,7 olarak araştırma raporu sonuçlarına yansıdı.

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