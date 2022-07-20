Fenerbahçe avantaj arıyor: Rakip Dinamo Kiev

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımıyla karşı karşıya gelecek. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya’nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı’nda oynanacak ve saat 21.00’de başlayacak müsabakayı, İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak.

Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde giren sarı-lacivertli ekip, ilk resmi maçında Dinamo Kiev karşısında avantajlı bir skor alarak İstanbul’a dönmeyi hedefliyor.

Portekizli teknik adam yönetiminde yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 hazırlık maçı yapan Fenerbahçe, bunların 5’ini kazanırken, 1 karşılaşmadan beraberlikle ayrılmıştı.

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İki takım arasındaki müsabakanın rövanşı, 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00’de Ülker Stadı’nda oynanacak.

Kadroda değişiklik

Fenerbahçe’de daha önce UEFA’ya bildirilen listede değişikliğe gidildi. Maçtan 48 saat öncesine kadar 2 oyuncu değiştirme hakkı bulunan sarı-lacivertliler, Dimitris Pelkas’ın yerine Marcel Tisserand’ı kadroya yazdırdı. Sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş ile son antrenmanda hafif bir sakatlık yaşayan Mergim Berisha da Dinamo Kiev müsabakasının kadrosuna alınmadı.

Transfer görüşmeleri yapan Kim Min-jae’nin yanı sıra yeni transfer Tiago Çukur da kadroda yer almadı. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı devam eden Nazım Sangare ile kadroda düşünülmeyen Gustavo, Lemos, Meyer, Samatta ve Caulker da Polonya’ya götürülmedi.

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DİNAMO KİEV-FENERBAHÇE

STAT: Miejski (Polonya)

Miejski (Polonya) HAKEM: Glenn Nyberg (İsveç)

Glenn Nyberg (İsveç) SAAT: 21.00

21.00 YAYIN: beIN Sports 1

beIN Sports 1 DİNAMO KİEV: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Syrota, Dubinchak, Sydorchuk, Shaparenko, Tsyhankov, Buyalskiy, Verbic, Besedin

Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Syrota, Dubinchak, Sydorchuk, Shaparenko, Tsyhankov, Buyalskiy, Verbic, Besedin TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu

Mircea Lucescu FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Crespo (Zajc), Rossi, Lincoln, Valencia

Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Crespo (Zajc), Rossi, Lincoln, Valencia TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus

🏆 #UCL İkinci Ön Eleme 1. Maç

🆚 Dinamo Kiev

🗓 20 Temmuz Çarşamba

🕘 21.00

📍 Miejski Stadyumu

📺 beIN Sports

📲 #DKvFB pic.twitter.com/kfqKYAjP3e — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 19, 2022