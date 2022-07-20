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Fenerbahçe avantaj arıyor: Rakip Dinamo Kiev

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün Polonya’da Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak. Yeni sezona teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde giren Fenerbahçe, ilk resmi maçından avantajlı bir skor alarak İstanbul’a dönmeyi hedefliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe avantaj arıyor: Rakip Dinamo Kiev
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, hazırlık maçlarında başarılı bir grafik çizdi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımıyla karşı karşıya gelecek. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya’nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı’nda oynanacak ve saat 21.00’de başlayacak müsabakayı, İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak.

Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde giren sarı-lacivertli ekip, ilk resmi maçında Dinamo Kiev karşısında avantajlı bir skor alarak İstanbul’a dönmeyi hedefliyor.

Portekizli teknik adam yönetiminde yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 hazırlık maçı yapan Fenerbahçe, bunların 5’ini kazanırken, 1 karşılaşmadan beraberlikle ayrılmıştı.

İki takım arasındaki müsabakanın rövanşı, 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00’de Ülker Stadı’nda oynanacak.

Kadroda değişiklik

Fenerbahçe’de daha önce UEFA’ya bildirilen listede değişikliğe gidildi. Maçtan 48 saat öncesine kadar 2 oyuncu değiştirme hakkı bulunan sarı-lacivertliler, Dimitris Pelkas’ın yerine Marcel Tisserand’ı kadroya yazdırdı. Sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş ile son antrenmanda hafif bir sakatlık yaşayan Mergim Berisha da Dinamo Kiev müsabakasının kadrosuna alınmadı.

Transfer görüşmeleri yapan Kim Min-jae’nin yanı sıra yeni transfer Tiago Çukur da kadroda yer almadı. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı devam eden Nazım Sangare ile kadroda düşünülmeyen Gustavo, Lemos, Meyer, Samatta ve Caulker da Polonya’ya götürülmedi.

  • DİNAMO KİEV-FENERBAHÇE
  • STAT: Miejski (Polonya)
  • HAKEM: Glenn Nyberg (İsveç)
  • SAAT: 21.00
  • YAYIN: beIN Sports 1
  • DİNAMO KİEV: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Syrota, Dubinchak, Sydorchuk, Shaparenko, Tsyhankov, Buyalskiy, Verbic, Besedin
  • TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu
  • FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Crespo (Zajc), Rossi, Lincoln, Valencia
  • TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus

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