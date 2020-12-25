Yeni Malatyaspor iç sahada maç kaybetmiyor

Süper Lig’deki dördüncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor, sahasında oynadığı maçları kaybetmiyor. Malatya ekibi, bu sezon ligdeki 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken, Ziraat Türkiye Kupası’nda da bu başarısını sürdürerek oynadığı 3 karşılaşmayı da kazandı.

Sarı-siyahlılar, 6 maçta 14 puan toplayarak ev sahibi olmanın avantajını iyi kullanırken, bu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandırıp, kalesinde ise 3 gol gördü.

Yeni Malatyaspor, iç sahada oynadığı maçlarda Antalyaspor’u 1-0, Gençlerbirliği’ni 2-1, Denizlispor ve Kasımpaşa’yı da 2-0’lık skorlarla mağlup etti. Sarı-siyahlı ekip, Göztepe ve Medipol Başakşehir ile ise 1-1 berabere kaldı.

Gözler Erzurumspor maçında

Yeni Malatyaspor, sahasındaki Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında da Artvin Hopaspor, Etimesgut Belediyespor ve Hekimoğlu Trabzon’u mağlup ederek saf dışı bıraktı. Sahasında yenilgisi bulunmayan sarı-siyahlılar, bu serisini hafta sonu oynayacağı Erzurumspor maçında da sürdürmek istiyor.

Yeni Malatyaspor'un inadı inat: Pes etmiyor Sarı-siyahlılar ligde oynadığı 13 karşılaşmanın 5'inde yenik duruma düştü. Söz konusu 5 maçın 1'ini kazanan Malatya ekibi, 4 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.Yeni Malatyaspor son geri dönüşünü ise ligin 14. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor karşısında yaptı. Maçın 32. dakikasında 1-0 geriye düşen sarı-siyahlılar, 60. dakikada Adem Büyük'ün attığı golle deplasmandan 1 puanla ayrılmasını başardı.Malatya ekibi, bu sezon Göztepe (1-1), Gaziantep FK (2-2), Medipol Başakşehir (1-1) ve Aytemiz Alanyaspor (1-1) karşılaşmalarında geri düşmesine rağmen 1 puanla ayrılırken, 6. haftada sahasında Gençlerbirliği müsabakasında yenik düşmesine rağmen 3 puanla ayrılarak önemli bir başarıya imza attı.Yeni Malatyaspor'un evi kale gibiDepmasmanda son 3 maçını kaybetmediBu sezon iç sahada başarılı grafik çizen Yeni Malatyaspor, deplasman karnesini de düzeltmeye başladı.Yeni Malatyaspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 7 karşılaşmadan 1 galibiyet, 3'er de beraberlik ve mağlubiyet aldı.Ligin 10. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan sarı-siyahlılar, Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda Adem Büyük, Umut Bulut ve Ndayishimiye'nin golleriyle 3-0 mağlup ederek, 3 puanı hanesine yazdırdı.Ligin 14. haftasında ise lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan sarı-siyahlılar, bu karşılaşmadan da 1 puanla döndü.Deplasmanda son 3 maçını kaybetmeyen Malatya ekibi, iç sahadaki başarısını deplasmanda da sürdürmeyi hedefliyor.Alanya'da kazanan çıkmadı



