Spor Yeni Malatyaspor taraftarından takıma sitem "Artık sabrımız kalmadı"
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Yeni Malatyaspor taraftarından takıma sitem: "Artık sabrımız kalmadı"

Yeni Malatyaspor’un 11 maçtır kazanamaması taraftarları adeta çileden çıkardı. Düşme hattına adım adım ilerleyen sarı-siyahlı ekipte futbolculara tepki gösteren Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya, “Futbolcular top oynamaktan çıktı, hayallerimizle oynamaya başladı” dedi.

Haber Merkezi İHA
Yeni Malatyaspor taraftarından takıma sitem: Artık sabrımız kalmadı
Yeni Malatyaspor'un Başakşehir maçı 11'i

Yeni Malatyaspor’un, Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Başakşehir’e 3-1 yenilmesi ile birlikte Malatyalı taraftarların da sabrı tükendi. Geçen yıl ligi düşme hattında tamamlayan ancak küme düşmenin kaldırılmasıyla yoluna Süper Lig’de devam eden sarı-siyahlı takımda bu sezon da tehlike çanlarının çalması taraftarları çileden çıkardı. Sezon sonuna kısa bir süre kala gidişatın aynı durumu göstermesine tepki gösteren Yeni Malatyasporlu taraftarlar, hem futbolculara hem de yönetime sitemde bulundu.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti’nde açıklamalarda bulunan Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya, geçen sezon yaşanan senaryoları yine yaşamaya başladıklarını belirterek, "Sezon başında iyi transferler yapıldı diye sevindik ama şuan takımda bir ruhsuzluk, vurdumduymazlık var. Bu da tribünde taraftarların olmayışından kaynaklanıyor olabilir” şeklinde konuştu.

Ender Kaya, Malatyasporlu taraftarlar adına basın açıklamasında bulundu.
İHA
Ender Kaya, Malatyasporlu taraftarlar adına basın açıklamasında bulundu.

"Futbolcular top oynamaktan çıktı, hayallerimizle oynamaya başladı"

Pandemi nedeniyle maçlara seyircilerin girmediğini ancak buna rağmen her müsabakada takımlarını giriş ve çıkışlarda yalnız bırakmadıklarını ifade eden Kaya, “Takıma her zaman moral veriyoruz ancak artık bizim de sabrımız kalmadı. 3 milyon Malatyalının sesi olma adına bu açıklamayı yapmak zorundayız. Artık futbolcular top oynamaktan çıktı, hayallerimizle oynamaya başladı. Bu da sabrımızı taşırdı” diye konuştu.

Takımın bir an önce kendine gelmesini ve mücadele etmelerini isteyen Kaya, “Artık bu kadar insanın veballerinin üzerlerinde olduklarını hissetmeleri lazım. Yönetime de, kulüp başkanımıza da seslenmek istiyoruz. Artık bir an önce işi gücü bırakıp burada tam kadro teyakkuza geçmeleri gerekiyor. Son virajda önlem alınması gerekiyor. Kendilerine çeki düzen vermeleri lazım. Ekip olarak bu şe müdahil olamıyorlarsa da bıraksınlar artık. Dereyi geçerken at değiştirilmez ama bu işe de acil çözüm bulunmasını istiyoruz” cümlelerine yer verdi.

Tüm taraftarların uykularının kaçtığını ve kötü gidişat karşısında tüm şehrin üzgün olduğunu da dile getiren Ender Kaya, yapılan haksız eleştirilere de tepki gösterdi. Eleştirilerin yapıcı olmasını isteyen Kaya, “Takımı eleştirirken bu yönetimden, takımdan çıkıp artık şehrimize zarar veriyor. Malatyaspor bu şehrin sevdası. Taraftarlarımız gecesini gündüze katıp pankartlar hazırlıyorlar, deplasmanlara gidiyorlar, bunun vebali çok büyüktür. Futbolcular çıkacak sahada formalarını terletecekler, mücadele edecekler. Bunu hissettirecekler ki yarın yenildikleri zaman bile biz çıkıp eleştirmeyelim. Ama ruh yok şuan takımda” dedi.

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