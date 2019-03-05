Yeniden doğmuş gibiyim

Olimpiyat ikinciliği ile birlikte Dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Rıza Kayaalp, 8-14 Nisan tarihleri arasında Romanya’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. Bursa Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde (TOHM) Büyükler Greko-Romen Milli Güreş Takımı ile birlikte kampa giren Kayaalp, bir kez daha şampiyonada kürsünün zirvesini hedefliyor. Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan milli güreşçi, Bursa’daki kampın ardından Ankara’da da son hazırlıklarını yapacaklarını aktarırken, akabinde Avrupa Şampiyonası’na gideceklerini söyleyerek, “Burada Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde güreşen pehlivan ağabeylerimiz var, onlarla da antrenman yapıyoruz. Uzun vadede güreşler yapıyoruz, 30-40 dakika gibi çünkü ciddi bir sakatlıktan çıktım, yeniden formumu bulmak için uzun güreşler yapıyorum. Vücudumu güreşe hazırlıyorum. Ciddi bir sakatlıktan çıktım, 2-3 yıldır beni gerçekten çok zorlayan sakatlıktı. Şimdi artık 6 dakika saldırabilecek pozisyona geldiğimi düşünüyorum” dedi.

GÖZÜ YENİ REKORDA

Kariyerinde birçok başarı elde eden ve şu ana dek 8 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, bu kez ise mindere rekor için çıkacak. Şampiyonaya kısa bir zaman kaldığına işaret eden milli güreşçi, altın madalya için iddiasını da koruyarak, “Avrupa Şampiyonası’nda 9. kez Avrupa şampiyonluğunu kazanmak istiyorum. Kazanırsam bu Türkiye’de de ilk olacak. 8 Avrupa şampiyonluğuyla Hamza Yerlikaya da var. Onun rekorunu geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası’nda egale etmiştim. Şimdi de Allah’ın izniyle rekoru kıracağız” diye konuştu. Avrupa Şampiyonası’nın ardından Avrupa Oyunları ve Dünya Şampiyonası’nın olacağını belirten Kayaalp, özellikle Dünya Şampiyonası’nın altını çizdi. İlk 5’in Olimpiyat vizesi alacağı şampiyonanın kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren milli sporcu, “Benim hedefim her zaman zirve. Orada da 4. kez dünya şampiyonluğu hedefim var. 2020’ye kadar bu hedeflerimiz devam edecek. İnşallah 2020’de de olimpiyatlarda şampiyon olarak, ikinciliğin, üçüncülüğün yanına olimpiyat şampiyonluğunu da eklemek istiyorum. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşımızı okutmak için tüm savaşımı, gayretimi 2020 Olimpiyatları’na kadar vermek ve orada ülkemi başarıyla temsil etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

SAKATLIĞIMI ATLATTIM

Ciddi sakatlık sürecine ilişkin de bilgiler veren Rıza Kayaalp, boyun fıtığının olduğunu ve son 2 yıllık süreçte bu durumun kendisini oldukça fazla zorlandığını söyledi. Çekilen MR’ın ardından sinir sıkışması olduğunu öğrendiğini kaydeden Kayaalp, “Performansıma yüzde 70 derecesinde yansıyordu. Kök hücre tedavisi yaptırdım. Şimdi gayet iyi hissediyorum. Dünya Şampiyonası’na hazırlanırken inanın 6 dakikayı bile zor çıkarıyordum. Ama şimdi tekrardan yeniden doğmuş gibi oldum. Bomba gibiyim. Yeniden çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Güreşçi olmasam koşucu olurdum

Küçük yaştan itibaren güreş sporunda kendisini gösteren ve bu alanda elde ettiği başarılarla sporculuğunu taçlandıran Rıza Kayaalp, ‘güreşçi olmasaydın hangi branşta olmak isterdin?’ sorusuna, şu yanıtı verdi, “İlk ve tek hedefim güreşçi olmaktı. Kendimi bildim bileli, doğdum, aklım yetti güreş sporuyla ilgilenmeye başladım. Eğer güreşçi olmasaydım, o zamanlar herhalde kısa mesafe koşucusu olurdum. Çünkü küçük yaşlardayken kısa mesafe koşuları da cazip gelirdi, herkesle yarışır, geçerdim de. Çok hızlı depar atabiliyorum 100 metrede, şu an bile hızlı olduğumu düşünürüm. Ama başlasaydım kendimi bu konuda çok geliştirseydim, belki iyi bir hıza sahip olabilirdim ancak güreşçiyim ve bundan dolayı da çok mutluyum, minderde de her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum.”

Gençlere öğüt verdi

Elde ettiği başarılarıyla örnek sporculardan biri olan Rıza Kayaalp, tecrübeleriyle birlikte genç sporculara da tavsiyelerde bulunarak, “Hiçbir zaman büyüklenmesinler. Ne oldum değil, ne olacağım desinler. Nereden geldiklerini unutmasınlar. Bazı sporcu kardeşlerimiz bir tur geçiyor inanılmaz reklam yapıyorlar, kendilerini aşırı derecede büyük iş başarmış hissediyorlar, bunlardan uzak dursunlar. Bireysel düşünmememiz lazım, ülke için düşünmemiz lazım. Yeteneğimizi, karakterimizi nasıl başladıysak ne kadar şampiyonluklar kazanırsak kazanalım aynı karakterle yolumuza devam edip, bu işi kendimiz için değil ülke için yapmalıyız. O yeteneğe sahipsek, madalyalar kazanıyorsak artık kendimizi aşıp ülke için mücadele etmemiz gerekiyor. Bunun sistemsel olması lazım. Sistem düzgün işlerse o yetenekli sporcuların hepsine ulaşabilir bizim gibi şampiyon sporcuları her branşta çıkarabiliriz” dedi.