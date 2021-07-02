Spor Yıldız futbolcu milli takıma veda etti
FUTBOL FUTBOL

Yıldız futbolcu milli takıma veda etti

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen yıldız oyuncu Toni Kroos, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Yıldız futbolcu milli takıma veda etti
Kroos ve Ronaldo

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından veda mektubu yayımlayan Kroos, "Almanya formasını 106 maçta giydim. Bu durum, bir daha yaşanmayacak. Milli formayla daha fazla maça çıkıp, son bir kez daha kupa kaldırmak isterdim. Bunun için Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020), önceki maçlarda olduğu gibi sahada her şeyimi verdim ama olmadı" değerlendirmesinde bulundu.

Emeklilik kararını daha önce aldığını kaydeden 31 yaşındaki orta saha, "EURO 2020'nin ardından milli takımı bırakacağıma ilişkin önceden karar vermiştim. Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda yer almayacağım" ifadelerini kullandı.

  • Almanya, EURO 2020'ye son 16 turunda İngiltere'ye 2-0 yenilerek veda etmişti. Toni Kroos, milli takım kariyerinde 17 kez rakip ağları sarsmıştı.

Ölüm grubu nefes kesti EURO 2020'de eşleşmeler belli oldu
SPOR
Ölüm grubu nefes kesti EURO 2020'de eşleşmeler belli oldu
Abone Ol Google News
Oh be dünya varmış

'Oh be dünya varmış'

İstanbul'da 7 bin lira maaşı bıraktı köyünde çobanlığa başladı.
O bir karavan

O bir karavan

​Hayatını 'Küpşeker'e sığdırdı, rotasız seyyah oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

​Sakarya'da toplu açılış töreni düzenleniyor.

​İstanbul ve bazı illere uyarı yapıldı.

​2 milyon 750 bin lira tazminat ödedi.

Köylü şoke oldu: Ağızlarından kan geldi

Köylü şoke oldu: Ağızlarından kan geldi

​Tarla kenarındaki sudan içen 164 koyun telef oldu.
Sekiz senedir kayıptı

Sekiz senedir kayıptı

​Nusret Vardar'ın öldürüldüğü ortaya çıktı.

​Sızma girişiminde bulunan 7 PKK'lı terörist öldürüldü

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.