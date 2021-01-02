SÜPER LİG

Yıldız futbolcudan flaş itiraf: En büyük hatam Galatasaray

Bir dönem Galatasaray forması giyen Makedon futbolcu Goran Pandev, sarı-kırmızılı takıma transferini kariyerinin en büyük hatası olarak değerlendirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sarı-kırmızılı formayı bir sezon giydi ve ardından Genoa'ya gitti.

Sarı-kırmızılı formayı bir sezon giydi ve ardından Genoa'ya gitti.

Kariyerinde Inter, Lazio ve Napoli ve Galatasaray formaları giyen ve şu sıralar Genoa için ter döken Pandev, ülkesinin basınına dikkati çeken bir açıklamada bulundu.

"Kariyerimdeki en büyük hata"

Galatasaray'la ilgili soruya cevap veren 37 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'a gitmek kariyerimde yaptığım en büyük hataydı ama hayatta hatalar yapmamıza da izin var. Benim ve ailem için büyük bir deneyim oldu" dedi.

Galatasaray'da 2 kupa kazandı

Pandev, 2014 yılında Napoli'den Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı formayla toplamda 17 maça çıkan Makedon futbolcu, 7 gol atarken 2 de asist yapmıştı. Tecrübeli golcü, Galatasaray'da Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Pandev Galatasaray'da beklentileri karşılayamadı.
Pandev Galatasaray'da beklentileri karşılayamadı.

Kuzey Makedonya ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda: Eljif Elmas getirdi, Pandev bitirdi
Kuzey Makedonya ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda: Eljif Elmas getirdi, Pandev bitirdi

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