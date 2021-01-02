Yıldız futbolcudan flaş itiraf: En büyük hatam Galatasaray

Kariyerinde Inter, Lazio ve Napoli ve Galatasaray formaları giyen ve şu sıralar Genoa için ter döken Pandev, ülkesinin basınına dikkati çeken bir açıklamada bulundu.

"Kariyerimdeki en büyük hata"

Galatasaray'la ilgili soruya cevap veren 37 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'a gitmek kariyerimde yaptığım en büyük hataydı ama hayatta hatalar yapmamıza da izin var. Benim ve ailem için büyük bir deneyim oldu" dedi.

Galatasaray'da 2 kupa kazandı

Pandev, 2014 yılında Napoli'den Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı formayla toplamda 17 maça çıkan Makedon futbolcu, 7 gol atarken 2 de asist yapmıştı. Tecrübeli golcü, Galatasaray'da Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.