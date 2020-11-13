Kuzey Makedonya ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda: Eljif Elmas getirdi, Pandev bitirdi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off finallerinde Kuzey Makedonya, deplasmanda Gürcistan'ı 1-0 yenerek turnuvaya katılma hakkını kazandı.

Eljif Elmas hazırladı Pandev attı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Stadı'nda oynanan maçta konuk takıma galibiyeti getiren golü 56. dakikada bir dönem Galatasaray forması giyen Goran Pandev attı. Pandev'in golünde Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Eljif Elmas'ın büyük katkısı oldu.

C Grubu'nda mücadele edecek

Bu sonuçla tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkını elde eden Kuzey Makedonya, C Grubu'nda Hollanda, Ukrayna ve Avusturya ile yer alacak.

EURO 2020, yeni tip koronavirüs nedeniyle 2021 yazına ertelenmişti.

Elif elmas ve 37lik Pandev makedonya'yı euro21 e götürüyor pic.twitter.com/z443xB7D8w — Ligin Sefiri (@skorerkanat) November 12, 2020