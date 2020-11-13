MİLLİ TAKIM

Kuzey Makedonya ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda: Eljif Elmas getirdi, Pandev bitirdi

EURO 2020 play-off finallerinde Pandev'in golüyle Gürcistan'ı 1-0 yenen Kuzey Makedonya, tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkını elde etti.

Haber Merkezi AA
Makedon futbolcular maç sonu sevinç gözyaşları döktü.

Makedon futbolcular maç sonu sevinç gözyaşları döktü.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off finallerinde Kuzey Makedonya, deplasmanda Gürcistan'ı 1-0 yenerek turnuvaya katılma hakkını kazandı.

Eljif Elmas hazırladı Pandev attı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Stadı'nda oynanan maçta konuk takıma galibiyeti getiren golü 56. dakikada bir dönem Galatasaray forması giyen Goran Pandev attı. Pandev'in golünde Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Eljif Elmas'ın büyük katkısı oldu.

Pandev ve Eljif Elmas tarihi golün sevincini birlikte yaşadı.
Pandev ve Eljif Elmas tarihi golün sevincini birlikte yaşadı.

C Grubu'nda mücadele edecek

Bu sonuçla tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkını elde eden Kuzey Makedonya, C Grubu'nda Hollanda, Ukrayna ve Avusturya ile yer alacak.

  • EURO 2020, yeni tip koronavirüs nedeniyle 2021 yazına ertelenmişti.

Şenol Güneş rakip teknik adamlarla son kez WhatsApp'ta buluştu
Şenol Güneş rakip teknik adamlarla son kez WhatsApp'ta buluştu

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sosyal medya hesabından paylaşılan sohbetlerin sonuncusuna, teknik direktör Güneş'in yanı sıra İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Vladimir Petkovic, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini ve Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Ryan Giggs katıldı.Sohbete "BizBüyükBirAileyiz" etiketiyle katılan Güneş, EURO 2020'nin koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmemesi halinde bugün son grup maçlarının oynanacağını hatırlattı.Gol sonrası sevinçler, sahadaki atmosfer ve binlerce taraftarın tezahüratları gibi futbolun güzelliklerine değinen dört teknik adam, şampiyonada görüşmek üzere vedalaştı.Teknik direktörlerin sohbetinde şimdilik sona geldik 🙂 Seneye @EURO2020’de görüşmek üzere! 🇹🇷🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇮🇹🇨🇭#seeyousoon #StaySafe pic.twitter.com/qQLoMpvQfR&mdash; Milli Takımlar (@MilliTakimlar) June 21, 2020

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