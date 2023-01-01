Yılmaz Vural: A Milli Takım'a talibim

Yılmaz Vural
Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural tvnet'te yayınlanan 19.saat programına konuk oldu. Vural programda A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için de önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Yılmaz Vural'ın açıklamaları:
Milli takım ile daha önce temaslarımız oldu ancak tercih edilmedik. Önemli görevlere her zaman talip olduğumuzu söylüyoruz. Hatta bazen magazinsel durumlara düştüğümüzde oluyor. Ben Türkiye'de Şenol Güneş'ten sonra en çok resmi maça çıkmış hocayım. Uluslararası arenada da birçok maça çıktım. Mesele Almanya kültürünü getirmekse ben de Almanya'da teknik direktörlük eğitimi gördüm. Hatta bir Alman vatandaşının gördüğünden daha fazla eğitim aldım. Ülke futboluna katkımız olsun diye 30 farklı takımda çalıştım. Ülkenin sosyolojisini oldukça iyi bildiğimi de söylemek isterim.
Milli Takıma her zaman talibim
Sözlerini sürdüren Vural, '' Her zaman söylüyorum A Milli Takım'a her talibim. Milli takımın yabancı hocaya ihtiyacı yok. Ülkede 1000'den fazla teknik direktör var. Türkiye Futbol Federasyonu kendi eğittiği hocasını beğenmiyor. Ben adayım ancak başka arkadaşımız gelirse de ona her zaman destek veririz.'' açıklamalarında bulundu.