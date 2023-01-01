|
Spor

Yılmaz Vural: A Milli Takım'a talibim

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural tvnet'te yayınlanan 19.saat programına konuk oldu. Vural programda A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için de önemli açıklamalarda bulundu.

18:17 . 15/09/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Yılmaz Vural

Yılmaz Vural

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural tvnet'te yayınlanan 19.saat programına konuk oldu. Vural programda A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için de önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Yılmaz Vural'ın açıklamaları:

Milli takım ile daha önce temaslarımız oldu ancak tercih edilmedik. Önemli görevlere her zaman talip olduğumuzu söylüyoruz. Hatta bazen magazinsel durumlara düştüğümüzde oluyor. Ben Türkiye'de Şenol Güneş'ten sonra en çok resmi maça çıkmış hocayım. Uluslararası arenada da birçok maça çıktım. Mesele Almanya kültürünü getirmekse ben de Almanya'da teknik direktörlük eğitimi gördüm. Hatta bir Alman vatandaşının gördüğünden daha fazla eğitim aldım. Ülke futboluna katkımız olsun diye 30 farklı takımda çalıştım. Ülkenin sosyolojisini oldukça iyi bildiğimi de söylemek isterim.

Milli Takıma her zaman talibim

Sözlerini sürdüren Vural, '' Her zaman söylüyorum A Milli Takım'a her talibim. Milli takımın yabancı hocaya ihtiyacı yok. Ülkede 1000'den fazla teknik direktör var. Türkiye Futbol Federasyonu kendi eğittiği hocasını beğenmiyor. Ben adayım ancak başka arkadaşımız gelirse de ona her zaman destek veririz.'' açıklamalarında bulundu.




#Yılmaz Vural
#tvnet
#A Milli Takım
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Antalya’da ‘HobiFest 2023’ için renkli bir başlangıç