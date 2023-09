Yılmaz Vural: A Milli Takım'a talibim

Milli takım ile daha önce temaslarımız oldu ancak tercih edilmedik. Önemli görevlere her zaman talip olduğumuzu söylüyoruz. Hatta bazen magazinsel durumlara düştüğümüzde oluyor. Ben Türkiye'de Şenol Güneş'ten sonra en çok resmi maça çıkmış hocayım. Uluslararası arenada da birçok maça çıktım. Mesele Almanya kültürünü getirmekse ben de Almanya'da teknik direktörlük eğitimi gördüm. Hatta bir Alman vatandaşının gördüğünden daha fazla eğitim aldım. Ülke futboluna katkımız olsun diye 30 farklı takımda çalıştım. Ülkenin sosyolojisini oldukça iyi bildiğimi de söylemek isterim.

Milli Takıma her zaman talibim

Milli Takıma her zaman talibim

Sözlerini sürdüren Vural, '' Her zaman söylüyorum A Milli Takım'a her talibim. Milli takımın yabancı hocaya ihtiyacı yok. Ülkede 1000'den fazla teknik direktör var. Türkiye Futbol Federasyonu kendi eğittiği hocasını beğenmiyor. Ben adayım ancak başka arkadaşımız gelirse de ona her zaman destek veririz.'' açıklamalarında bulundu.