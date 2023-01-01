Yılmaz Vural: A Milli Takım'a talibim

Milli takım ile daha önce temaslarımız oldu ancak tercih edilmedik. Önemli görevlere her zaman talip olduğumuzu söylüyoruz. Hatta bazen magazinsel durumlara düştüğümüzde oluyor. Ben Türkiye'de Şenol Güneş'ten sonra en çok resmi maça çıkmış hocayım. Uluslararası arenada da birçok maça çıktım. Mesele Almanya kültürünü getirmekse ben de Almanya'da teknik direktörlük eğitimi gördüm. Hatta bir Alman vatandaşının gördüğünden daha fazla eğitim aldım. Ülke futboluna katkımız olsun diye 30 farklı takımda çalıştım. Ülkenin sosyolojisini oldukça iyi bildiğimi de söylemek isterim.