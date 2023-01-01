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Spor

TFF'de görev değişikliği: Kardaş'ın yerine Senseven

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) genel sekreterlik görevine M. Taner Senseven getirildi.

10:30 . 15/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
M. Taner Senseven'in yeni görevi açıklandı.

M. Taner Senseven'in yeni görevi açıklandı.

TFF, genel sekreterlik görevinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.


TFF'den yapılan duyuruda, "10 yıldır genel sekreterlik görevini yürüten Kadir Kardaş'ın karşılıklı olarak varılan anlaşma ile görevine TFF Dış İlişkilerden Sorumlu Danışman olarak devam edeceği belirtildi. Ayrıca Kadir Kardaş'ın bu görevi kapsamında, UEFA Pazarlama Danışma Komitesi 1. Başkan Yardımcılığı ile UEFA Yönetişim ve Uyumluluk Komitesi üyeliği görevlerini de sürdüreceği ifade edildi.


Kardaş'ın yerine ise TFF Genel Sekreterlik görevine M. Taner Senseven'in getirildiği aktarılarak, "Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.


M. Taner Senseven kimdir?

18 Mayıs 1966 doğumlu olan M. Taner Senseven, evli ve iki çocuk sahibidir. Kuleli Askeri Lisesi ve Harp Okulu mezunudur. Yüksek Lisans eğitiminde 2002 yılında Marmara Üniversitesi Finans ve Muhasebe bölümünü, 2006'da Lozan Üniversitesi'nde Yönetim ve Organizasyonel Gelişim bölümünü bitirmiştir. 2017'de ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.


1988-1994 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalışan Senseven; 1996-2006 yılları arasında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nde Pazarlama, Halkla İlişkiler ve Reklam Direktörlüğü, 2006-2014 yılları arasında Güneş Sigorta Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Vakıfbank Güneş Sigorta Spor Kulübü Başkan Yardımcılığı ve Bahçelievler Spor Kulübü Başkan Yardımcılığı görevlerini yapmış olan Senseven, 2015 yılından bu yana ise beIN Media Group Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.








#Türkiye Futbol Federasyonu
#Taner Senseven
#Kadir Kardaş
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