Yılmaz Vural: Fenerbahçe'ye hazırım

Son olarak Eskişehirspor'da görev alan Yılmaz Vural, Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörlüğüne talip olduğunu ifade eden 65 yaşındaki teknik adam, "Ben Fenerbahçe taraftarlarına keyif aldırırım" dedi.
"Göreve getirin bir görün"Radyospor'a kouşan Yılmaz Vural'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
- "Fenerbahçe’de bir popülarite bekleniyor, güncel başarı bekleniyor. Ersun Yanal takımı şampiyon yapmış, yeniden yapabilir mi diye düşünüyorlar. Aziz Yıldırım da antrenör yapmadı ben yaptım diyordu. Ben her zaman talibim. Göreve getirin bir görün. Fenerbahçe taraftarlarının istediği gibi futbol oynatırım. Ben ne yapabileceğimi gayet iyi bilirim. Bu imkan verilse bunu yapabilecek birileri var. Biz deneyime sahibiz. Seçiciler, hep dışarıdakilere kulak verirler. Verelim bu imkanı demiyorlar. Ama böyle bir tercih yapılırsa ne olur? Fenerbahçe bu ülkede bir lokomotif. Başakşehir de Avrupa’ya gidince eleniyor. Akhisar, Türkiye Kupası’nı alıyor, Krasnodar’a kaybediyor. Bana görev verilirse yaparım. Türkiye’ye ne katarsa İstanbul takımları bir şeyler katar. Ben Fenerbahçe taraftarlarına keyif aldırırım. Kendimizi sürekli geliştiren bir insanız. İnsanlarla ilişkimiz vardır. Hiçbir taraftar kitlesiyle sorunum olmadı. Kendi kendini anlatmak hoş bir şey değil. Eğer Fenerbahçe’den teklif gelirse ben hazırım."
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