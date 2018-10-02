Yılmaz Vural: Fenerbahçe'ye hazırım

Son olarak Eskişehirspor'da görev alan Yılmaz Vural, Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörlüğüne talip olduğunu ifade eden 65 yaşındaki teknik adam, "Ben Fenerbahçe taraftarlarına keyif aldırırım" dedi.

"Göreve getirin bir görün"

Radyospor'a kouşan Yılmaz Vural'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;