Yusuf ve Abdülkadir Türkiye’nin yeni yüzü olacaklar

Transfer döneminin gündemdeki iki ismi Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir ömür için Trabzonspor’a Avrupa’nın çeşitli kulüplerinden teklif gelmeye devam ederken, bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, her iki futbolcu hakkında Divan Kurulu’nda açıklamalarda bulundu. Yusuf ve Abdülkadir’in Trabzonspor’da görevleri ve misyonları olduğunu, gelecekte Türkiye’nin Dünya futbolunda yeni yüzleri olacağını söyleyen Ağaoğlu, “İlerleyen zamanlarda A Milli Takım’a daha fazla futbolcu vereceğimize inanıyoruz. Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür ve Uğurcan Çakır Trabzonspor’un Milli takımdaki yüzleridir. Gerek Milli takım, gerekse de Trabzonspor ile Avrupa’daki organizasyonlarda yer alarak hem tecrübelerini, hem de kalitelerini arttıracaklardır” ifadelerini kullandı.

KONU SADECE PARA DEĞİL

Futbolda önemli ülkelerin Dünya futboluna çeşitli isimler sunduğuna da dikkat çeken Başkan Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür’ün böyle bir misyon üstlenebileceğinin altını çizdi. İngiltere’nin David Beckham’ı, İsveç’in İbrahimoviç’i Dünya futboluna sunmasının bir planlamanın sonucu olduğuna dikkat çeken Ağaoğlu, “Konuyu sadece para olarak düşünürsek, hem geleceğimizi, hem de bu gençleri kaybederiz. Bu futbolcular geldi hemen paraya çevirelim anlayışı hem planlamamızı, hem de geleceğimizi sabote eder. Alt yapıdan gelen oyuncuların hedef çıtalarını yüksek tutarsak, üstlenecekleri misyon daha sağlıklı olur. Yusuf, Abdülkadir ve Uğurcan en az bir yıl daha takımda kalacak. Onları satmak ülke futboluna ihanettir” dedi.

Borç açıklandı 1 milyar 88 milyon TL



Trabzonspor’da dün gerçekleştirilen Divan Kuru’nda bordo-mavili kulübün borcu da açıklandı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Divan Kurulu’nda yaptığı konuşmanın ardından Karadeniz ekibinin toplam borcunun 1 milyar 88 milyon 737 bin 498 TL oldugunu belirtti. Trabzonspor Denetleme Kurulu, borcun 31.03.2019 tarihinden itibaren olduğunu ifade etti. Yönetiminin büyük bir borç yükü altında aldığı Trabzonspor’da yapılan ödemeler ve futbolcu maliyetlerinin azaltılmasının ardından dövizin yükselmesine rağmen borcun azaltılması divanda alkış aldı. Bordo-mavili kulüp, sezon başında yaptığı kısıtlı transferlerin yanında kadro maliyetini de 11 milyon Euro düşürmüştü.