Amatör kulüpler için kurtuluş

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul seçimleri öncesinde, amatör spor kulüplerini heyecanlandıran ve sevindiren bir vaatte bulundu.

Sporu ve sporcuyu desteklemek amacıyla İstanbul’daki 935 amatör spor kulübünün her birine yıllık olarak ortalama 100 bin TL’lik malzeme ve ulaşım desteği sağlayacaklarını belirten Yıldırım, “Şu anda İstanbul’da 935 tane amatör spor kulübü var. Buradaki lisanslı sporculara zaten destek veriliyor ama bu destek miktarını 10 kat arttırıyoruz. Yani her amatör spor kulübüne yılda 100 bin lira destek vereceğiz. Milli ve yerli kaynağımızı geliştirmemiz gerekiyor. Bunu da amatör spor kulüpleriyle yapacağız. Bunun yanında sporcuların lisans yenileme ücretini de kaldıracağız” dedi.

Zor şartlarda yarışmacı kimliklerini sürdürmeye çalışan ve ekonomik olarak da sıkıntılar yaşayan amatör spor kulüpleri, bu sözleri memnuniyetle karşıladı. Binali Yıldırım’ın açıkladığı bu vaatleri konusunda Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF İstanbul İl Temsilcisi Ali Tanrıyaşükür, ilçelerin amatör kulüpler birliği başkanları ve kulüp yöneticileri ile konuştuk.

BİNALİ BEY’DEN ÇOK ÜMİTLİYİZ

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfedrasyonu Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Binali Yıldırım konusunda çok ümitli olduklarını ve daha önce yaptığı çalışmaları bildiklerini söyledi. Konfederasyon olarak hem Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde hem de yerel yönetimle nezdinde amatör kulüplere katkı sağlanması konusunda köprü vazifesini gördüklerini belirten Düşmez, “Binali Bey’in bu açıklamalarını memnuniyetle karşıladım. Yakın zamanda kendisiyle konuşma fırsatı bulacağım. Sayın Yıldırım amatör kulüplere gerekli ve değerli desteği yapacak. Onu biliyoruz. Kendisinden çok ümitliyiz. Amatör kulüplere faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Nerede olursa olsun yerel yönetimlerin görevi gençlere, özellikle spor yapan gençlere hizmet etmektir. Binali Başkanımızla bunun realize olabileceğini düşünüyoruz” dedi.

ÖNEMLİ OLAN GENÇLERİMİZ

Malzeme yardımının yanı sıra daha nitelikli işlere de ihtiyaç olduğunu ve bu fikirlerini Binali Yıldırım’la paylaşacaklarını dile getiren Ali Düşmez, “Bunu güzel anlatıp imkanlar nispetinde belediyelerimizin bu yardımları alt liglerimize, spor kulüplerimize, gençlerimize, spor kulüplerimize ve özellikle aktarmalarına gayret edeceğiz. Türkiyede 7000 civarında, İstanbul’da 935 amatör spor kulübü var. Son yıllarda hem sporcu hem kulüp sayımız çok artıyor ama çok daha nitelikli ve yüksek rakamlara ulaşılması lazım. Önemli olan milletimizin, gençlerimizin ve spor kulüplerimizin azami fayda sağlamaları. Para da çok önemli ama tesis, eğitim gibi unusurlara da eğilmemiz lazım” dedi. Siyasetle en üst düzeyde işbirliği yapmak niyetinde olduklarını ifade eden Ali Düşmez, “Binali başkanımızdan çok ümitliyiz. Yaptıklarını biliyoruz. Kendisiyle birlikte çok değerli işlerin olabileceğini de canı gönülden hissediyorum. Amatör kulüpler çok zor durumda. Biz bu nefesi biraz daha genişletmek istiyoruz. Hiç şüphesiz bu vaadler gerçekleşirse amatör kulüpler nefes alır. Biz, amatör kulüplerin koşmasını hedefliyoruz. Allah doğru olacak neyse onları nasip etsin, bu millete de zeval vermesin” ifadelerini kullandı.

MİNNETTAR OLURUZ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İstanbul İl Temsilcisi Ali Tanrıyaşükür, Binali Yıldırım’ın vaadlerinin amatör spor kulüpleri için çok güzel olduğunu belirtti. Seçimlerden sonra, verilen bu sözlerin gerçekleşmesiyle minnettar olacaklarını söyleyen Tanrıyaşükür, “Bu yardım ve yatırım geleceğimizin teminatı çocuklara, gençlere yapılmış oluyor. Bu sözlerin gerçekleşmesine ülkemizi gelecekte teslim edeceğimiz varlıklarımız adına minnettar oluruz. Şu anda her kulübümüzde 150’ye yakın çocuğumuz spor yapıyor. Binali Bey’in sözlerini biliyorum. Yıllık 100 bin TL’lik yardım kulüplerimize nefes aldıracaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu anda malzeme yardımında bulunuyor. Amatör kulüplerimize ulaşım imkanı sağlayan bazı ilçelerimiz var. Büyükşehir Belediyesi olarak hem rakamların arttırılması hem de yardımların tüm kulüplerimize yapılması önemli. Binali Bey’in söylediği yardımları çok önemsiyor ve özellikle tesis yatırımı konusunda kulüplere imkan sağlanmasını istiyoruz. Çünkü kulüpler bu şekilde gelirlerini kendileri üretme durumuna geçecekler. 640 kulübümüz liglere katılıyor. Bu kulüplerin alt kategorilerini de düşündüğünüz zaman ortaya büyük bir sporcu sayısı çıkıyor Bu konuda tesis talebimiz de bulunuyor. Lisans yenileme ücretlerinin kaldırılacak olması da kulüpler için bir kazanç” dedi.

Can suyu olacaktır

Esenler’in Atışalanı semtinde 1974 yılından bu yana faaliyet gösteren spor kulübüyüz. Amatör futbolda 9 yaş kategorisinde mücadele etmekteyiz. Maddi yardım konusunda söz konusu 100 bin TL, kulüplere can suyu olacaktır. İhtiyacımız olan; antrenör maaşları, ulaşım, sağlık giderleri, oyuncu eğitim seminerleri gibi birçok harcamada kulüplerimizi rahatlatacak olması faydamıza olacaktır. Bu yardımın yeni yıldızlara yol olacağı gibi, eğitim, antrenör, hatta profesyonel yönetici imkanına sahip olabiliriz. Bu yardımın arttırılmasını düşünüp hayata geçirecek olan devlet büyüklerimize teşekkür ederiz” diye konuştu.

Bu destek kulüpleri ayakta tutacak

İstanbul’da bine yakın amatör spor kulübü var. Buradaki lisanslı sporculara büyükşehir belediyemiz destek veriyordu. Sayın Binali Yıldırım, bu desteği 10 katına çıkarma vaadinde bulundu. Bu destek, birçok amatör spor kulübünü ayakta tutacak. Sayın Binali Yıldırım, ülkemizin geleceği olan gençlere verdiği değeri bir kez daha açık bir şekilde göstermiştir. Bugüne kadar yaptığı ve bundan sonra da yapacağı yardımlarından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz.

Tesisler için de faydalı olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Sayın Binalı Yıldırım’ın spor kulüpleri ile ilgili yapmış olduğu maddi yardım vaadini bir spor kulübü başkanı ve Beykoz Kulüpler Birliği Başkanı olarak çok faydalı ve olumlu buldum. Siyasetin spor kulüplerine bakış açıları hep olumlu olmuştur. Sayın Binali Yıldırım da siyaset üstü devlet adamlığı ile her zaman spor kulüplerine örnek oldu. Spor yapan çocuklarımızın sorunları, ergenlik geçişleri ve diğer ahlaki sorunlarında ailelerine en çok destek olan amatör spor kulüpleridir. Amatör spor kulüpleri için vaat edilen 100 bin TL ile tesisleri olmayan veya olup da sonradan belli nedenlerden dolayı kaybeden spor kulüplerimiz rahatlayacaktır. Bu durum, olumlu projelerin yapılmasını da sağlayacaktır.

Tesisler gençlere ücretsiz olacak

Binali Yıldırım’ın amatör spor kulüplerine yapılacak yardımın yanı sıra spor konusunda diğer vaadleri şöyle;

Tesislerden meydanlara, sahillerden parklara, yeşil ağ koridorlarından şehir teraslarına kadar, şehrin her noktasına sporu taşıyacağız. İstanbullunun hayatına yüzlerce yeni spor tesisinden 961 mahallenin de katılacağı mahalle liglerine kadar yüzlerce proje değecek.

Üniversiteli gençlerimiz için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ve ilçe belediyelerinin spor tesisleri ücretsiz olacak.

Kulüpleri sevindirdi

Sayın Binali Yıldırım’ın 100 bin TL’lik yardım kampanyası bütün amatör spor kulüplerini olduğu gibi bizi ve şahsımı da heyecanlandırmıştır. Amatör spor kulüpleri, gelecek nesillerin eğitimi ve gelişimi için en önemli sosyal sorumluluk alanlarındandır. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması ve sağlıklı bir hayat sürebilmesi için kulüp imkanlarını her zaman arttırmalıyız. Bu konudaki en büyük destekçimiz devletimizdi, yine devletimiz oldu. Spor kulüplerinin faaliyetlerini sürdürebilmesi için verilen desteğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması ve bunu 10 katına yükseltmesi amatör spora destek veren insanları ayrıca mutlu etmiştir. Başka bir temsilci bu müjdeli haberi verse belki afaki gelebilirdi ama Binali Yıldırım’a güveniyoruz. Bu sözün hem takipçisi hem de destekçisi olacağız.

Son yılların en önemli desteği

Bu yardım, aktif faaliyet gösteren tüm spor kulüplerini, yeni sporcular yetiştirebilmek adına yeniden teşvik edecektir. Örneğin futbolda 9 kategoride katılım gösteren takımların sadece 1 kategorisine yardım ediliyordu. Bu şekilde U-11’den A Takıma kadar tüm kategoriler sponsor bulmak zorunda kalmadan rahatlıkla faaliyetlerini gerçekleştirebilir. Pozitif bir uygulama olacaktır. Günümüz gençliğini spora yönlendirebilmek için son yıllarda yapılan en önemli destek olduğunu düşünüyorum. Bu sayede yeni antrenörlere iş imkanı sağlanıp kulüpler daha faal hale gelecektir.