​Zirvede sonuç yok

A Milli Takım’ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nun 6. maçında Hollanda’ya 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup olması, eleştirileri Teknik Direktör Şenol güneş üzerinde yoğunlaştırmıştı. EURO 2020’deki kötü serüvenin ardından Dünya Kupası eleme gruplarında da Hollanda ve Norveç’in altına inerek 3. sıraya gerileyen ay-yıldızlılarda, teknik adam değişikliği gündeme gelmişti. Farklı mağlubiyet sonrası sonrasında açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, istifa sinyalleri vermişti. Sahada yaşananlardan ziyade saha dışı konuları da gündeme getiren tecrübeli çalıştırıcı, kendisiyle ilgili yapılan yorumlara ve eleştirilere tepki göstermişti. Maçın üzerinden 2 gün geçse de tartışmalar dinmemişti. TFF Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş dün Riva’da bir görüşme gerçekleştirdi. Öğlen saatlerinde bir araya gelen ikili yaklaşık 2 saat durum değerlendirmesinde bulundu.

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GÜNEŞ SUNUM YAPTI

Görüşmede A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in Başkan Nihat Özdemir’e rapor sunduğu ve tespit ettiği sorunları dile getirdiği öğrenildi. Başkan Özdemir’in bu rapor doğrultusunda yönetim kurulu ile birlikte bir görüşme gerçekleştireceği öğrenilirken, istifa kararının henüz netleşmediği belirtildi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kuruluyla yapacağı toplantının ardından Güneş ile ilgili kararı verecek. İki tarafın ilerleyen günlerde yeniden bir araya geleceği ifade edildi.

SPOR Şenol Güneş'in yerine kulislerde iki isim konuşuluyor

NORVEÇ MAÇINI GÖRELİM

TFF Yönetim Kurulu’nda, teknik direktör Şenol Güneş konusunda kendi içinde de fikir ayrılıkları yaşıyor. Önce Amsterdam’da konaklanan otelde TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetiminin toplantısında konu masaya yatırıldı. Bir grup yönetici hemen yolların ayrılması gerektiğini savunurken, yönetimden bazı isimler bir ay sonraki Norveç maçının beklenmesi gerektiğini söyledi. Nihai olarak, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, şimdilik görevine devam ediyor.