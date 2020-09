İtalyan ekibi Milan'da korona şoku yaşanıyor.

Savunma oyuncusu Leo Duarte'nin koronavirüse yakalanmasının ardından kulüpteki tüm futbolculara test yaptırıldı.

İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'in de test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. Diğer oyuncular ve teknik heyetin sonuçlarının ise negatif olduğu aktarıldı.

Beşiktaş'ın muhtemel rakibi olan Milan'da 14 günlük karantinaya girecek olan Ibrahimovic, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ve play-off mücadelesinde forma giyemeyecek.





Temsilcilerimize Avrupa'da zorlu rakipler Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3.ön eleme turunda Portekiz ekibi Rio Ave ile karşılaşacak. Galatasaray, Hırvat takımı Hajduk Split ile mücadele edecek. Alanyaspor ise Norveç'in köklü ekibi Rosenborg ile karşı karşıya gelecek.Temsilcilerimizin bu turu geçmeleri halinde play-off'taki muhtemel rakipleri de belli oldu.Beşiktaş'ın muhtemel rakipleriBeşiktaş, Rio Ave'yi elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Milan-Bodo Glimt eşleşmesinin galibiyle İstanbul'da karşılaşacak.Galatasaray'ın muhtemel rakipleriGalatasaray, Hajduk Split'i elediği takdirde Willem-Rangers galibiyle deplasmanda oynayacak.Alanyaspor'un muhtemel rakipleriAlanyaspor, Rosenborg'u elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Mura / PSV Eindhoven eşleşmesinin galibiyle evinde karşılaşacak.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off turu müsabakaları, 1 Ekim Perşembe günü yapılacak. Turu geçen taraf UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılacak.Galatasaray Azerbaycan'da turladı: Mbaye Diagne yıldızlaştıAlanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Norveç'tenBeşiktaş'ın rakibi Rio Ave oldu

Kadroyu korona yapıyor: Takımda 10 futbolcunun testi pozitif çıktı Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Belediye Derincespor'un 10 oyuncusunda koronavirüs tespit edildi. Futbolcuların evlerinde ve belediye tesislerinde izolasyona alınmasının ardından takımın Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiği 25 kişilik kadrosu da 15'e düştü. Ligin ikinci haftasında cumartesi günü saat 16.00'da evinde Manisaspor ile mücadele edecek takımda kadro sıkıntısıyla boğuşan teknik direktör Uğur Balcıoğlu, 2 kalecinin testlerinin koronavirüs çıkması üzerine altyapıdan 1 file bekçisini profesyonel yaptıklarını söyledi. Balcıoğlu, oyuncuların bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için gereken özenin gösterildiğini belirtti. "Şu an 10 oyuncuya ulaştı hastalık"Takımda koronavirüsün hazırlık kampında ortaya çıktığını aktaran Uğur Balcıoğlu, "İkinci etap çalışmalarının son günlerinde Yozgatspor ile bir hazırlık maçı oynamıştık. Onlarda daha önceden koronavirüs tespit edilmişti. Sanırım bir oyuncumuz oradan kaptı. Kampın son günü oyuncumuzu buraya gönderip test yaptırdık. Önce negatif çıktı daha sonra biraz daha ağırlaşarak gribal enfeksiyon ve öksürüğe dönünce tekrar test yaptırdık. Bu sefer pozitif çıktı. Ama o süreç içinde negatifken, takımla beraberdi zaten. O süreç öyle başladı. Perşembe günü maç için federasyonun koyduğu kurallar gereği test yaptırdığımızda 6 oyuncumuzda korona tespit ettik. Maçtan sonra 2 oyuncumuz daha fenalaştı. Onlara da yapılan testlerde 2 oyuncuda daha tespit ettik. Dün sabah da 1 oyuncumuzun daha sonucu geldi. Şu anda 10 oyuncuya ulaştı hastalık. Bu oyuncuları kimsenin kalmadığı belediye tesislerinde izole ediyoruz. Burada yaşayanlar kendi evlerinde, odalarında izole oluyorlar. Devletin verdiği ilaçlar var. Onları kullanarak 14 günlük süreci geçirecekler" diye konuştu.İki kaleci de pozitif!Kalecilerin ikisinde de pozitif sonuç çıkması nedeniyle kadroda sıkıntı oluştuğunu dile getiren teknik direktör Balcıoğlu, "Şu an kadromuzdaki sıkıntımız şu; bizim kalecimizin ikisi de pozitif çıktı. Altyapıdan bir kalecimiz vardı. Üçüncü kalecimiz olarak onu profesyonel yaptık. Dördüncü bir kalecimiz vardı. Evraklarını bekliyoruz. Onları yetiştirmeye çalışıyoruz. Tabii perşembe günü (bugün) tekrar bir test var. Onlardan birinde daha pozitif çıkarsa kaleci sayımız bire inecek. Eğer evrakları yetiştiremezsek kalecimiz olmayacak. Onun dışında şu an mevcut kadromuz 15 kişi. Zaten şu anda mevcut kadroyu korona tespit ediyor. Bizim yerimize kadroyu koronavirüs çıkarıyor" dedi.