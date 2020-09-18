Temsilcilerimize Avrupa'da zorlu rakipler

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3.ön eleme turunda Portekiz ekibi Rio Ave ile karşılaşacak. Galatasaray, Hırvat takımı Hajduk Split ile mücadele edecek. Alanyaspor ise Norveç'in köklü ekibi Rosenborg ile karşı karşıya gelecek.

Temsilcilerimizin bu turu geçmeleri halinde play-off'taki muhtemel rakipleri de belli oldu.

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Beşiktaş, Rio Ave'yi elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Milan-Bodo Glimt eşleşmesinin galibiyle İstanbul'da karşılaşacak.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri



Galatasaray, Hajduk Split'i elediği takdirde Willem-Rangers galibiyle deplasmanda oynayacak.

Alanyaspor'un muhtemel rakipleri

Alanyaspor, Rosenborg'u elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Mura / PSV Eindhoven eşleşmesinin galibiyle evinde karşılaşacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off turu müsabakaları, 1 Ekim Perşembe günü yapılacak. Turu geçen taraf UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılacak.

Galatasaray Azerbaycan'da turladı: Mbaye Diagne yıldızlaştı UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Galatasaray, Azerbaycan'ın Neftçi PFK takımını deplasmanda 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 19 ve 63'üncü dakikalarda Diagne ile 48'inci dakikada Luyindama attı. Neftçi'nin tek golü ise 46'da Mbodj'dan geldi.Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'ndaki rakibi ise Hırvatistan'ın Hajduk Split takımı oldu.Maçtan dakikalar;13'üncü dakikada Belhanda'nın ceza sahasına açtığı ortada, Linnes kafayla topu Diagne'ye bıraktı, Diagne'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.19'uncu dakikada Babel'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Linnes rakibinden sıyrıldı ve ortasını açtı. Diagne altıpas önünde kafa vuruşunu yaparak ağları sarstı: 0-1.46'ncı dakikada Netfçi PFK beraberliği yakaladı. Ev sahibi ekibin kullandığı köşe vuruşunda topun başına gelen Makhmudov'un ceza sahasına açtığı ortada Mbodj kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.48'inci dakikada Galatasaray, yeniden öne geçti. Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda Diagne kafa vuruşunu yaptı ve top kaleciden döndü. Taylan, önüne düşen topu içeri çevirirken, Luyindama da kafa vuruşuyla fileleri sarstı: 1-2.57'nci dakikada Emre Kılınç, topla birlikte hızla ceza sahasına sokuldu ve vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan top kornere gitti.63'üncü dakikada kaleci Mammadov'un hatalı pasında Emre Kılınç araya girdi ve pasını altıpasın önünde bulunan Diagne'ye çıkardı. Diagne yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-3.Müsabaka sarı kırmızılı takımın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.Maç sonucu: Neftçi FK 1-3 Galatasaray #NPFKvGS #UEL 👏💪 pic.twitter.com/ZMj4l46mG9— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 17, 2020

Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Norveç'ten Alanyaspor’un UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’ndaki rakibi Rosenborg oldu.UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Ventspils’i 5-1 mağlup eden Norveç temsilcisi Rosenborg, Alanyaspor’un rakibi oldu. Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda deplasmanda Rosenborg ile karşılaşacak.Pandemi nedeniyle 3. eleme turu da diğer maçlar gibi tek maç üzerinden yapılacak.

Beşiktaş'ın rakibi Rio Ave oldu UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Rio Ave, Bosna Hersek'in Borac Banja Luka takımını deplasmanda 2-0 yendi. Bu sonucun ardından 3 Ön Eleme Turu'na çıkan Portekiz ekibi, Beşiktaş'ın rakibi oldu.İki takım arasındaki maç 24 Eylül Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.Siyah-beyazlılar, PAOK’a elenerek Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna gitti. Kartal, orada da ilk olarak tek maçlı sistemde oynayacak, ardından play-off’a kalırsa çift maç sistemi gelecek. Öte yandan, aslında ligi 3. bitirerek Avrupa Ligi gruplarına direkt katılma hakkı elde eden Beşiktaş, Trabzonspor’un katılamama durumundan sonra 25 Ağustos’ta Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turuyla sezonu açtı ve bir anda ön elemeleri oynamak zorunda kaldı. Bu gönderiyi Instagram'da gör UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibimiz, Portekiz temsilcisi Rio Ave oldu. ▫️Karşılaşma, 24 Eylül Perşembe günü Vodafone Park'ta oynanacak. #UEL Beşiktaş JK 🏆 (@besiktas)'in paylaştığı bir gönderi (17 Eyl, 2020, 12:58ös PDT)



