Beşiktaş ve Galatasaray ve Alanyaspıor'un Avrupa'daki muhtemel rakipleri kim?
Temsilcilerimize Avrupa'da zorlu rakipler
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un 3. eleme turunu geçmeleri durumunda play-off'taki olası rakipleri belli oldu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3.ön eleme turunda Portekiz ekibi Rio Ave ile karşılaşacak. Galatasaray, Hırvat takımı Hajduk Split ile mücadele edecek. Alanyaspor ise Norveç'in köklü ekibi Rosenborg ile karşı karşıya gelecek.
Temsilcilerimizin bu turu geçmeleri halinde play-off'taki muhtemel rakipleri de belli oldu.
Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri
Beşiktaş, Rio Ave'yi elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Milan-Bodo Glimt eşleşmesinin galibiyle İstanbul'da karşılaşacak.
Alanyaspor, Rosenborg'u elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Mura / PSV Eindhoven eşleşmesinin galibiyle evinde karşılaşacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off turu müsabakaları, 1 Ekim Perşembe günü yapılacak. Turu geçen taraf UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılacak.
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