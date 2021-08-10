STS Eczacılık sınavı başvurusu nasıl yapılır? 2021 EUS ve STS Eczacılık başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2021- Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-EUS) ve 2021-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Eczacılık), 26 Eylül 2021 tarihinde uygulanacaktır." denildi.Açıklamanın ardından STS Eczacılık sınavı başvurusu hakkında detaylar merak kazandı.
STS ECZACILIK SINAVI NE ZAMAN?
Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-EUS) ve 2021-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Eczacılık), 26 Eylül 2021 tarihinde uygulanacaktır
STS ECZACILIK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sınava başvurular, 10 – 18 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.