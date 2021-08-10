Özgün STS Eczacılık sınavı başvurusu nasıl yapılır? 2021 EUS ve STS Eczacılık başvuru ücreti ne kadar?
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STS Eczacılık sınavı başvurusu nasıl yapılır? 2021 EUS ve STS Eczacılık başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM STS Eczacılık sınavına başvuruların başladığını duyurdu. Sınava katılan adaylar tarafından "EUS ve STS Eczacılık Sınavı başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM EUS ve STS Eczacılık başvurusu nasıl yapılır?" sorusu merak kazandı. Peki, 2021 EUS ve STS Eczacılık başvurusu nasıl yapılır? İşte 2021-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-EUS) başvuru kılavuzu ve sınav başvuruları hakkında detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
STS Eczacılık sınavı başvurusu nasıl yapılır? 2021 EUS ve STS Eczacılık başvuru ücreti ne kadar?
sts

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2021- Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-EUS) ve 2021-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Eczacılık), 26 Eylül 2021 tarihinde uygulanacaktır." denildi.

Açıklamanın ardından STS Eczacılık sınavı başvurusu hakkında detaylar merak kazandı.

STS ECZACILIK SINAVI NE ZAMAN?

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-EUS) ve 2021-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Eczacılık), 26 Eylül 2021 tarihinde uygulanacaktır

STS ECZACILIK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava başvurular, 10 – 18 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.


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