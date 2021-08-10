STS Eczacılık sınavı başvurusu nasıl yapılır? 2021 EUS ve STS Eczacılık başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM STS Eczacılık sınavına başvuruların başladığını duyurdu. Sınava katılan adaylar tarafından "EUS ve STS Eczacılık Sınavı başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM EUS ve STS Eczacılık başvurusu nasıl yapılır?" sorusu merak kazandı. Peki, 2021 EUS ve STS Eczacılık başvurusu nasıl yapılır? İşte 2021-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-EUS) başvuru kılavuzu ve sınav başvuruları hakkında detaylar...

Haber Merkezi 10 Ağustos 2021, 21:44 Son Güncelleme: 10 Ağustos 2021, 22:50 Yeni Şafak