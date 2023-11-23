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ABD'de yaşayan Mısırlı satıcıya Müslüman karşıtı sözlerle nefret kusan Stuart Seldowitz tutuklandı

ABD'nin eski Başkanı Obama'nın döneminde danışmanlık yapan ve ABD Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Stuart Seldowitz'in Mısırlı bir satıcıya yönelik Müslüman karşıtı sözlü saldırısı, tepkilere neden olmuştu. Sosyal medyada tepkilere neden olan Stuart Seldowitz'ın sözlerinin arından ABD polisi harekete geçti. Stuart Seldowitz tutuklandı mı? Stuart Seldowitz Mısırlı müslüman satıcıya ne dedi? İşte ayrıntılar...

13:11 - 23/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Stuart Seldowitz

Stuart Seldowitz

ABD Dışişleri Bakanlığı eski çalışanı ve ABD'nin 44. başkanı Obama'nın danışmanlığını yapan Stuart Seldowitz, New York'ta Mısırlı sokak satıcısını taciz ettiği videonun sosyal medyada gündem olarak tepkilere yol açtı.

Stuart Seldowitz İşgalci İsrail'i savunarak Mısırlı satıcıya nefret kustu

İsrail'in Hamas'ın baskınını bahane ederek Gazze'ye yönelik sivil hedefleri gözetmeden başlattığı operasyonda 48 gün geride kaldı.

Tüm dünyanın gözleri önünde sivil katliamlarını sürdüren İsrail'e en büyük destek ABD'den geliyor.

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın döneminde danışmanlık yapan ve ABD Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Stuart Seldowitz'in New York'ta Mısırlı bir satıcıya yönelik defalarca tekrarladığı sözlü saldırısı, Batılı yöneticilerin Müslüman karşıtı (İslamofobik) ve yabancı düşmanı yaklaşımını gözler önüne sermişti.

Stuart Seldowitz'un Mısırlı müslüman satıcıya yönelik nefet sözleri

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre Seldowitz, Manhattan'daki Mısırlı satıcıya "terörist" diye hakaret etmiş, satıcının "Çocukları siz öldürüyorsunuz, ben değil." sözleri üzerine de, "Biz 4 bin Filistinli çocuğu öldürsek ne olur biliyor musun? Bu yeterli olmazdı, bu yeterli olmazdı." ifadelerini kullanmıştı.

İslam'a hakaretlerde bulundu

Seldowitz'in, görüntülerde Hz. Muhammed, Kur'an-ı Kerim ve hadislere yönelik korkunç hakaretlerde bulunduğu, satıcıya da "cahil" dediği dikkati çekmişti.

Görüntülerin ardından Seldowitz, nefret suçu işlediği gerekçesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Stuart Seldowitz Tutuklandı

Bunun ardından harekete geçen ABD polisi, düzenlenen operasyonla yakaladığı Seldowitz'i tutukladı.

New York Polis Departmanı (NYPD) Seldowitz'i ikinci derece ağır taciz, nefret suçu/takipçilik, korku yaratmak için ısrarlı takip ve iş yerinde ısrarlı takiple suçladı.

Stuart Seldowitz kimdir?

Seldowitz 1999 ve 2003 yıllarında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail ve Filistin İlişkileri Ofisi'nde görev yapmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Seldowitz, ABD'nin eski Başkanı Barack Obama döneminde, Ulusal Güvenlik Konseyi Güney Asya Direktörlüğünü vekaleten yürütmüştü.



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