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Dünya

Eski ABD’li diplomat: 4 bin çocuğu öldürdük yeterli değil

ABD’nin İsrail katliamlarına desteği tartışılırken New York’ta ilginç bir olay yaşandı. Eski ABD’li diplomat Stuart Seldowitz, Müslüman bir seyyar satıcıyı “Sen teröristsin” diye taciz etti ve Hz. Muhammed’e (sav) hakaret etti. Diplomat farklı zamanlarda gelip “4 bin Filistinli çocuğu öldürdük, bu yeterli değil” diyerek satıcıyı kışkırtmaya çalıştı.

04:00 - 23/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 01:27 - 23/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

ABD dış politikasında İslam düşmanlarının etkisi önceki gün sosyal medya paltformalarında paylaşılan birkaç video ile bir kez daha gündeme geldi. Eski ABD Başkanı Barrack Obama döneminde ABD Dışişleri Bakanlığı Ulusal Güvenlik Konseyi Güney Asya Direktörlüğü’nde çalışan eski ABD’li diplomat Stuart Seldowitz’in Gazze’de 4 binden fazla Filistinli çocuğun öldürülmesinin “yeterli olmadığını” söylemesi büyük tepki çekti. Eski Dışişleri çalışanı Seldowitz’in New York şehrinde bir seyyar satıcıya yönelik tacizi, sosyal medyada gündem oldu. X sosyal medya platformunda paylaşılan videolarda, Seldowitz’in sokakta yiyecek satan kişiyi “sen teröristsin” sözleriyle taciz ettiği görüldü. Videoda, satıcının çalıştığını belirterek defalarca kendisinden uzaklaşmasını istediği halde sözlü sataşmayı sürdüren Seldowitz’in “Biliyor musun? 4 bin Filistinli çocuğu öldürdük, bu yeterli değildi, bu yeterli değildi” sözleri

yer aldı.

Peygamberimize hakaret etti

Bir diğer X kullanıcısı tarafından paylaşılan farklı bir videoda da Seldowitz’in yine bir sokak satıcısını taciz ederek, Hz. Muhammed (SAV) ve Kur’an-ı Kerim’e yönelik hakarete varan tahrik edici ifadeler kullandığı görüldü. Seldowitz’in Gotham Hükümet İlişkileri adlı kuruluşta çalıştığının ortaya çıkması üzerine söz konusu kuruluş X hesabından bir açıklama yaparak Seldowitz ile tüm ilişkisini sonlandırdığını duyurdu. Paylaşımda, Seldowitz için “Videoda görülen eylemleri aşağılık, ırkçı ve firmamızda uyguladığımız standartların onuruna yakışmıyor” ifadesi kullanıldı. Sosyal medyadaki paylaşımlarda, Seldowitz’in 1999’dan 2003’e kadar ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail ve Filistin İşleri Ofisi’nde müdür yardımcısı ve kıdemli siyasi yetkili olarak görev yaptığına işaret edildi.



#ABD
#Gazze
#Soykırım
#İsrail
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