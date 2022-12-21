Su içerken okunacak dua nedir?

Su içerken okunması gereken dua ve yapılması gerekenler birçok hadiste bildirilmiştir. Bu haberimizde su içerken okunacak duayı ve su içme ile ilgili hafisleri sizler için derledik.

SU İÇERKEN HANGİ DUA OKUNUR?

İbnu Abbas (radıyallâhu anhüm) anlatıyor:

"Resulullah (âleyhissâlâtu vesselâm) buyurdular ki: "Suyu deve gibi bir solukta içmeyin. İki-üç solukta (dinlene dinlene) için. Su içerken besmele çekin. Bitirince de Allâh'a hamdedin." (Tirmizî, Eşribe 13)

Hadisten yola çıkarak su içerken okunacak dua Besmele-i şeriftir.

SU İÇMEK İLE ALAKALI HADİSLER

> ‘’Su içerken Besmele çek, bitince de Elhamdülillah de ve üç nefeste için!’’ (İbni Sünni)

> Ebû Hüreyre radıyallahu anhdan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

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“Hiçbiriniz ayakta su içmesin. Unutarak içen de kussun!” (Müslim, Eşribe 116)

> İbni Abbas radıyallahu anhümâ şöyle dedi:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme zemzem verdim. Onu ayakta içti." (Buhârî, Hac 76, Eşribe 76; Müslim, Eşribe 117-119)