Baş ağrısı için okunacak dualar nelerdir?

Hangi durumlarda hangi duanın okunacağı hakkında birçok ayet ve hadis bulunmaktadır. Her bir duanın da hikmeti ve fazileti vardır. Bu haberimizde baş ağrısı için okuyabileceğiniz duayı derledik.
BAŞ AĞRISI İÇİN HANGİ DUA OKUNUR?
Elini vücudundaki ağrıyan yerin üzerine koy ve üç kere:
للها بِسْمِ
Bismillah
"Allah'ın adıyla" dedikten sonra yedi kere şöyle de:
.رذاحأو كجأ ام شَ نم هتركقو للهاب ذوعأ
Euzü billahi ve kudretihi min şerri mâ ecidü ve uhâziru
"Bulduğum ve korktuğum (acının) şerrinden, Allah’a ve O’nun kudretine sığınırım."