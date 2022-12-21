Özgün Baş ağrısı için okunacak dualar nelerdir?
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Baş ağrısı için okunacak dualar nelerdir?

Dua şüphesiz her kapının anahtarıdır. Hastalıklarla, sıkıntılarda, mutlulukta, yolculukta her zaman ilk yaptığımız şey dua etmektir. Peygamber Efendimizin gerek hadisleri, gerek sünnetlerine baktığımızda duanın onun hayatında büyük bir önemi olduğunu görmekteyiz. Hatta tarihe destan olan savaşlarda elde ettiği zaferleri duayla kazanmıştır. Bedir bunun en açık örneğidir. Dinimizde hastalıklara şifa olan birçok dua bulunmaktadır. Özellikle yaygın olarak görülen baş ağrısı için insanlar hangi duaların okunacağını ve iyi geleceğini merak edip araştırıyor. Peki baş ağrısı için okunacak dualar nelerdir? İşte sorunun cevabı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Baş ağrısı için okunacak dua: Türkçe ve Arapça okunuşu, anlamı,
Baş ağrısı için dua

Hangi durumlarda hangi duanın okunacağı hakkında birçok ayet ve hadis bulunmaktadır. Her bir duanın da hikmeti ve fazileti vardır. Bu haberimizde baş ağrısı için okuyabileceğiniz duayı derledik.

BAŞ AĞRISI İÇİN HANGİ DUA OKUNUR?

Elini vücudundaki ağrıyan yerin üzerine koy ve üç kere:

للها بِسْمِ

Bismillah

"Allah'ın adıyla" dedikten sonra yedi kere şöyle de:

.رذاحأو كجأ ام شَ نم هتركقو للهاب ذوعأ

Euzü billahi ve kudretihi min şerri mâ ecidü ve uhâziru

"Bulduğum ve korktuğum (acının) şerrinden, Allah’a ve O’nun kudretine sığınırım."

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