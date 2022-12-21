Baş ağrısı için okunacak dualar nelerdir? Dua şüphesiz her kapının anahtarıdır. Hastalıklarla, sıkıntılarda, mutlulukta, yolculukta her zaman ilk yaptığımız şey dua etmektir. Peygamber Efendimizin gerek hadisleri, gerek sünnetlerine baktığımızda duanın onun hayatında büyük bir önemi olduğunu görmekteyiz. Hatta tarihe destan olan savaşlarda elde ettiği zaferleri duayla kazanmıştır. Bedir bunun en açık örneğidir. Dinimizde hastalıklara şifa olan birçok dua bulunmaktadır. Özellikle yaygın olarak görülen baş ağrısı için insanlar hangi duaların okunacağını ve iyi geleceğini merak edip araştırıyor. Peki baş ağrısı için okunacak dualar nelerdir? İşte sorunun cevabı.

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