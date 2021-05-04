Süper Lig puan durumu: Şampiyon kim olacak? Hangi takımlar küme düşecek?

Süper Lig'de 39. haftanın perdesi, oynanan 5 maçla kapandı. Haftanın kapanış maçlarında Fenerbahçe, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1, Demir Grup Sivasspor da deplasmanda Gaziantep'i 1-0 mağlup etti. Ligde 39. hafta müsabakalarının ardından Beşiktaş, 81 puanla liderliğini sürdürdü. Puanını 76'ya çıkaran Fenerbahçe ikinci, 75 puanı bulunan Galatasaray ise 3. sırada yer aldı. Peki, Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Hangi takımlar küme düşecek? Kalan maç fikstürü nasıl?

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

Süper Lig'in 39. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: 7-0

Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor: 0-1

İttifak Holding Konyaspor-Fatih Karagümrük: 5-1

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Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe: 2-3

Gençlerbirliği-Galatasaray: 0-2

Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: 2-1

Helenex Yeni Malatyaspor-Hes Kablo Kayserispor: 1-1

Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 3-0

Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3-1

Gaziantep-Demir Grup Sivasspor: 0-1

Not: Trabzonspor, 39. haftayı bay geçti.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig'de 39. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P

1.BEŞİKTAŞ 37 25 6 6 85 38 47 81

2.FENERBAHÇE 37 23 7 7 67 37 30 76

3.GALATASARAY 37 23 6 8 70 33 37 75

4.TRABZONSPOR 37 17 13 7 45 34 11 64

5.DEMİR GRUP SİVASSPOR 37 14 16 7 50 41 9 58

6.AYTEMİZ ALANYASPOR 38 16 9 13 55 42 13 57

7.ATAKAŞ HATAYSPOR 37 16 9 12 60 51 9 57

8.GAZİANTEP 37 14 12 11 54 46 8 54

9.GÖZTEPE 37 13 12 12 55 51 4 51

10.FATİH KARAGÜMRÜK 37 13 12 12 52 49 3 51

11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 37 11 12 14 47 47 0 45

12.ÇAYKUR RİZESPOR 37 11 12 14 48 59 -11 45

13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 38 9 16 13 40 53 -13 43

14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 37 11 10 16 41 55 -14 43

15.HELENEX YENİ MALATYASPOR 37 9 14 14 43 49 -6 41

16.KASIMPAŞA 37 10 10 17 42 54 -12 40

17.HES KABLO KAYSERİSPOR 37 9 12 16 34 50 -16 39

18.MKE ANKARAGÜCÜ 37 10 8 19 44 59 -15 38

19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 38 9 10 19 41 65 -24 37

20.GENÇLERBİRLİĞİ 37 9 8 20 37 66 -29 35

21.YUKATEL DENİZLİSPOR 37 6 10 21 36 67 -31 28

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SÜPER LİG 40. HAFTA MAÇLARI

Ligde tamamı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak 40. hafta maçlarının programı şöyle:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa (Erzurum Kazım Karabekir)

Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)

Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor (Antakya Atatürk)

Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği (Stat açıklanmadı)

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)

Not: Aytemiz Alanyaspor, 40. haftayı bay geçecek.

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SÜPER LİG KALAN MAÇLAR

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI

SÜPER LİG'DE KİMLER KÜME DÜŞTÜ?

Süper Lig'de ilk düşen takım Denizlispor oldu. Diğer takımların mücadelesi ise devam ediyor.