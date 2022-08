Tarım Kredi marketlerinde indirim bugün başladı! Hangi ürünlerde indirim yapıldı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi Marketleri’ndeki 30'dan fazla üründe indirim 15 Ağustos Pazartesi yarın itibarıyla başladı. Bin 400 markette indirim gelecek ürünlerin listesi de açıklanırken, "Vatandaş sepetini daha ucuza dolduracak" diyen Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, bazı ürünlerde çok ciddi indirim yaptıklarını söyledi.

TARIM KREDİ MARKETLERİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER NELER?

1.300 tane Tarım Kredi Kooperatifi'nin marketi var. Tarım Kredi'nin diğer ürünlerinde de şeker, un, zeytinyağı, ayçiçek yağı gibi 30-40 çeşit üründe de süratle indirime gidecek."

DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi marketlerinde şeker, un, ayçiçek yağı gibi 30-40 çeşit üründe indirim yapılacağını duyurdu.

REKLAM

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar olacak:

“Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi”

ET ÜRÜNLERİ İNDİRİMİ BAŞLADI MI?

Et ürünlerinde ise Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu ayrıca yapılacak.

HANGİ İLDE KAÇ MARKET VAR?